挨批為父護航 蘇巧慧：部會缺失蘇貞昌要扛

擴大紓困引發「萬元之亂」，民進黨立委蘇巧慧昨在立法院批評衛福部，被外界解讀為在替父親行政院長蘇貞昌開脫。蘇巧慧今天表示，行政一體，所有部會缺失本來就是蘇貞昌要一肩扛起；且自己已經質詢這個議題三周了，沒想到昨天會被這樣詮釋，未來會持續監督行政院與其他部會。

蘇巧慧說，若外界有完整看完昨天完整的質詢影片，應該可以了解，自己是站在第一線承辦人員與人民角度，盼衛福部做不夠的地方盡快改進，若真的想護航，就不會在公開場合指出部會缺失。蘇說，立委在立法院的職責，就是持續監督行政院與各部會。

另外，針對蔡英文總統宣布蘇貞昌續任閣揆。蘇巧慧說，那就繼續監督蘇貞昌。