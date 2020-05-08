聽新聞
test
0:00 / 0:00
挨批為父護航 蘇巧慧：部會缺失蘇貞昌要扛
擴大紓困引發「萬元之亂」，民進黨立委蘇巧慧昨在立法院批評衛福部，被外界解讀為在替父親行政院長蘇貞昌開脫。蘇巧慧今天表示，行政一體，所有部會缺失本來就是蘇貞昌要一肩扛起；且自己已經質詢這個議題三周了，沒想到昨天會被這樣詮釋，未來會持續監督行政院與其他部會。
蘇巧慧說，若外界有完整看完昨天完整的質詢影片，應該可以了解，自己是站在第一線承辦人員與人民角度，盼衛福部做不夠的地方盡快改進，若真的想護航，就不會在公開場合指出部會缺失。蘇說，立委在立法院的職責，就是持續監督行政院與各部會。
另外，針對蔡英文總統宣布蘇貞昌續任閣揆。蘇巧慧說，那就繼續監督蘇貞昌。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言