盧秀燕賀蘇貞昌盼深化合作 議員：人事定別再搶功添亂

蔡英文總統今天宣布：行政院長由蘇貞昌續任。台中市長盧秀燕在議會備詢表示，第一時間恭喜與祝福蘇貞昌院長，未來台中市政府與中央、行政院將有更深化更密切的合作。

台中市議會今天舉行定期會專案報告議程，國民黨市議員陳政顯問盧秀燕市長，針對蘇貞續任閣揆的看法。盧秀燕作以上表示。

陳政顯接著說，過去中央因閣揆人選未定，有心者爭相「搶功」「表演」演成玉蘭花之亂、紓困之亂。

台市市議員陳政顯今天在議會定期會質詢時問市長盧秀燕，盧表達恭喜與祝福。不過陳政顯說，行政院長之爭引發諸多紓困亂象，現在終於大勢底定，表演與搶功也不必了，社會應該比較安定了。

他建議盧秀燕如有機會應該向中央建言，處理國政應三思而後行、謀定而後動，否則中央打噴嚏，地方亂糟糟，人仰馬翻，累壞公務員，還被基層民眾罵翻！ 陳政顯強調，執政團隊要有執政的樣子！