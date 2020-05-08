快訊

鋼鐵大臣陳時中今晚開球？衛福部行程保密到家

貨車與化學槽車相撞冒大火中 西濱快速道路189全線封閉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盧秀燕賀蘇貞昌盼深化合作 議員：人事定別再搶功添亂

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕恭喜蘇貞昌續任行政院長。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕恭喜蘇貞昌續任行政院長。記者陳秋雲／攝影

蔡英文總統今天宣布：行政院長由蘇貞昌續任。台中市盧秀燕在議會備詢表示，第一時間恭喜與祝福蘇貞昌院長，未來台中市政府與中央、行政院將有更深化更密切的合作。

台中市議會今天舉行定期會專案報告議程，國民黨市議員陳政顯問盧秀燕市長，針對蘇貞續任閣揆的看法。盧秀燕作以上表示。

陳政顯接著說，過去中央因閣揆人選未定，有心者爭相「搶功」「表演」演成玉蘭花之亂、紓困之亂。

台市市議員陳政顯今天在議會定期會質詢時問市長盧秀燕，盧表達恭喜與祝福。不過陳政顯說，行政院長之爭引發諸多紓困亂象，現在終於大勢底定，表演與搶功也不必了，社會應該比較安定了。

他建議盧秀燕如有機會應該向中央建言，處理國政應三思而後行、謀定而後動，否則中央打噴嚏，地方亂糟糟，人仰馬翻，累壞公務員，還被基層民眾罵翻！ 陳政顯強調，執政團隊要有執政的樣子！

盧秀燕 行政院 台中市

延伸閱讀

台中球場解禁酒店照停 盧秀燕：保持社交距離緩接觸

續任閣揆 蘇貞昌「一本初衷，全力以赴」

蘇貞昌續任閣揆 鄭文燦：希望把台灣建設帶領更好

全球職棒首場開放觀眾在台中 盧秀燕穿球裝：值得期待

相關新聞

蘇續任閣揆 蔡英文：有這樣一位護國院長 是台灣福氣

蔡英文總統上午宣布，邀請蘇貞昌在520後續任行政院長。她表示，過去一年以來，蘇貞昌院長擔任閣揆，成績是有目共睹。蘇貞昌對...

里長建議「前進總統府」　侯友宜秒回：做好市政最重要

新北市長侯友宜今天上午與新店區69位里長進行視訊座談會，新北市民政局統計，目前已舉辦101場次的面對面座談，在今天的里長...

體溫熱像儀恐讓「內在美」全曝光 民眾憂心隱私遭侵犯

防疫期間，很多地方都會在出入口處用熱像儀測量出入者的體溫，但測體溫的熱像儀，可能會讓人的內衣褲全被看光光；民眾謝先生說，...

蘇揆續任 時力：盼落實勞權、居住正義承諾

蔡英文總統今天宣布，行政院長蘇貞昌續任閣揆。對此，時代力量黨團總召邱顯智表示，肯定蘇貞昌領導防疫表現，也希望他帶領政府繼...

選區壓力大 綠委：應更寬鬆發現金

行政院針對無保者的擴大紓困，引發「萬元紓困之亂」，連民進黨立委開始也批評政策不夠簡政便民。綠委林岱樺就表示，如新北市長侯...

鋼鐵大臣陳時中今晚開球？ 衛福部行程保密到家

中職今天開打，也成了全球第一個在新冠肺炎疫情下開打的職棒賽事，據傳鋼鐵大臣、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今晚將現身新...

澳洲公布解封三步驟 希望7月達成第三階段

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和首席衛生官員墨菲（Brendan Murphy）宣布澳洲解除新冠肺炎防疫...

挺韓辦餐會宴客遭起訴賄選 國民黨：台商自發性行為

大陸長沙台胞投資企業協會會長林懷與中華婦女聯合會理事長何建華等共7人，去年總統大選期間在大陸舉辦餐會宴請台商、台生幫國民...

挨批為父護航 蘇巧慧：部會缺失蘇貞昌要扛

擴大紓困引發「萬元之亂」，民進黨立委蘇巧慧昨在立法院批評衛福部，被外界解讀為在替父親行政院長蘇貞昌開脫。蘇巧慧今天表示，...

盧秀燕賀蘇貞昌盼深化合作 議員：人事定別再搶功添亂

蔡英文總統今天宣布：行政院長由蘇貞昌續任。台中市長盧秀燕在議會備詢表示，第一時間恭喜與祝福蘇貞昌院長，未來台中市政府與中...

蘇貞昌續任閣揆　侯友宜：不論誰當、都會跟中央一起拚

蔡總統今天早上宣布，邀請蘇貞昌在520後續任行政院長，蔡英文也表示，有這樣一位護國院長，是台灣的福氣。新北市長侯友宜表示...

續任閣揆 蘇貞昌「一本初衷，全力以赴」

蔡英文總統在今天宣布蘇貞昌續任行政院長，蘇貞昌表示，蔡總統在第二任任期就要開始四年後，特別再一次交代擔任行政院長的這個重...

熱門新聞

圖表看疫情／川普貼身助理確診！ 日本批准瑞德西韋成抗疫用藥

左營軍艦操演後艙間飲酒性解放？三人撤職大過送法辦

「韓國瑜犯了什麼錯？」趙少康曝罷韓團體全為3個字

法院不准！韓國瑜聲請停止「罷免」 遭駁回確定

新增1境外移入…女赴卡達工作染疫 台灣總計440例

我近八成患者順利出院 張上淳揭台灣獨到模式

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。