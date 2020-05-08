蘇貞昌續任閣揆　侯友宜：不論誰當、都會跟中央一起拚

蔡總統今天早上宣布，邀請蘇貞昌在520後續任行政院長，蔡英文也表示，有這樣一位護國院長，是台灣的福氣。新北市長侯友宜表示，不管是誰當院長，他都會跟中央一起拚市政。

侯友宜表示，中央最重要的行政推動，是由行政院長負責，地方是市長帶著市政團隊往前走，不管誰當院長，他一定要把自己角色做好，會跟中央一起拚市政，這也是他幾十年工作態度，蘇貞昌續任行政院長，還是要共同攜手合作，為了台灣、中華民國而努力，更重要的是，他會把新北市長做好。