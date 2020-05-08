聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘇貞昌續任閣揆 侯友宜：不論誰當、都會跟中央一起拚
蔡總統今天早上宣布，邀請蘇貞昌在520後續任行政院長，蔡英文也表示，有這樣一位護國院長，是台灣的福氣。新北市長侯友宜表示，不管是誰當院長，他都會跟中央一起拚市政。
侯友宜表示，中央最重要的行政推動，是由行政院長負責，地方是市長帶著市政團隊往前走，不管誰當院長，他一定要把自己角色做好，會跟中央一起拚市政，這也是他幾十年工作態度，蘇貞昌續任行政院長，還是要共同攜手合作，為了台灣、中華民國而努力，更重要的是，他會把新北市長做好。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言