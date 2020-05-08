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蘇貞昌續任閣揆 鄭文燦：希望把台灣建設帶領更好
520總統就職將屆，總統蔡英文今天宣布蘇貞昌續任行政院長，蘇致詞強調自己會「一本初衷、全力以赴」；民進黨籍桃園市長鄭文燦說，蘇內閣是一個有行動力、有執行力的內閣，希望未來蘇內閣能夠把台灣的各種建設帶領的更好，另桃園航空城、軌道建設與亞洲・矽谷計畫，相信也能在蘇內閣支持下，一步步完成計畫的目標。
蔡英文總統今天早上與蘇貞昌在總統府舉行記者會，在宣布蘇貞昌續任後，也當場下達5項任務，第一、度過疫情，第二、振興經濟，第三、照顧人民，第四、深化改革，第五、均衡建設，她期許蘇貞昌和新的行政團隊，在未來繼續幾項重大的任務。
鄭文燦說，他認為蔡總統交付給蘇內閣的5大任務，從這個疫情防治到振興經濟、照顧人民及國家的重大建設，任務的方向很清楚，「蘇內閣是一個有行動力、有執行力的內閣，我希望未來蘇內閣能夠把台灣的各種建設帶領的更好」。
鄭文燦進一步表示，未來在振興的階段，台灣仍然有很漫長的路要走，但他相信台灣的體質很好，在未來的全球經濟當中，應該可以繼續的往前走。至於各種地方建設，包括桃園航空城、軌道建設、亞洲・矽谷計畫，相信都能夠在蘇內閣的支持之下，能夠一步步完成計畫的目標。
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