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續任閣揆 蘇貞昌「一本初衷，全力以赴」

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導

蔡英文總統在今天宣布蘇貞昌續任行政院長，蘇貞昌表示，蔡總統在第二任任期就要開始四年後，特別再一次交代擔任行政院長的這個重任，他深感任重道遠。對於蔡總統交付五項任務，他表示，未來要完成這些擘劃和理想，挑戰還非常多，「我只有一句話，我一本初衷，全力以赴。」

蘇貞昌今天與蔡總統一同出席總統府記者會，蘇貞昌接續蔡總統致詞後上台，他表示，行政院長是很重的工作，在總統直選後，台灣已經有四位民選總統，有更多行政院長，任期不一，今天蔡總統在第二任任期就要開始四年後，特別再一次交代他擔任行政院長的這個重任，深感任重道遠，

蘇貞昌說，記得去年一月，蔡總統請他擔任行政院長組閣時候，外界並不看好，但是這一年多來，在蔡總統的領導下，我們堵住了非洲豬瘟病毒的蔓延，我們守住了武漢肺炎疫情的擴散，蔡總統也順利經過黨內的初選，更以比第一任多128多萬票歷史上超高票數連任成功，人民給蔡總統最大的肯定。在這期間，他能率領行政院團隊在蔡總統的領導下，共襄盛舉，深感與有榮焉。

蘇貞昌表示，大家看到武漢肺炎疫情衝擊世界的此時此刻，全世界一百九十多個國家，鎖國、封城，學校停課，甚至命令人民不能自由出入，只有台灣，不但人民還能正常生活，自由出入，上學正常上學授課，甚至剛剛完成近十萬人的大會考，順利平安。全世界多少人敢回台灣，覺得台灣是最安全的地方，多少人羨慕台灣，多少台灣人覺得作為一個台灣人真的幸福。

蘇貞昌說，全世界的媒體，經由這次紛紛不斷報導蔡總統領導國家，蔡總統把台灣守得最好，做得最好，並且用國家領袖做封面，蔡總統照片放在最中間、最大、最漂亮，台灣人也覺得好驕傲，多少代台灣人拚的就要讓台灣能在世界被看見，要讓台灣成為一個在世界有一席之地、被肯定的國家，「這也是我一生奮鬥的宗旨和目標。」

蘇貞昌說，蔡總統在這裡交代這一個重任，過去一年多來，他有非常多的機會和蔡總統深談，聽她談要利用人民給她的機會，要把握這歷史的機遇，怎麼樣讓台灣在未來四年長治久安，典章制度，在台灣的方方面面都能夠建設的周到圓滿，也因為這一年多來的時間，近身工作觀察，特別看到蔡總統的睿智、勇敢，和她的忍耐。

蘇貞昌表示，未來要完成這些擘劃和理想，挑戰還非常多，既然蔡總統今天這麼誠意，蔡總統這麼交付重要，他只有一句話「一本初衷，全力以赴。」

蘇貞昌 行政院

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