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蘇貞昌續任閣揆 藍委：疫情與陳時中救了他

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

蔡英文總統520展開第二任任期，上午宣布將提名現任行政院長蘇貞昌續任。國民黨立委洪孟楷分析，蘇留任不令人意外，尤其現在防疫期間，內閣官員真要換的話可能一時間還找不到有人願跳火坑、站第一線。

洪孟楷表示，內閣人事尊重蔡總統人事權，不過期許新任閣揆應以民生為考量、以民眾生活為依歸，未來包含防疫、紓困等相關決策不要再政治考量。洪孟楷也說，就如萬元現金紓困之亂，已成蘇貞昌代表作，應引以為鑑。

國民黨立委鄭麗文也說，蔡總統與蘇貞昌關係長期緊張，蔡最屬意閣揆人選絕不是蘇，只是這次疫情、衛福部長陳時中防疫表現救了蘇，讓蔡找不到換人理由。但鄭認為，蔡拉蘇也有抑制副手賴清德效果，未來「順小英」格局已成。

鄭麗文分析，陳時中表現也讓蘇貞昌有如芒刺在背，也才有武漢類包機逆時中主張，以及5月4日急著開記者會宣布萬元現金紓困方案有確保政績的突兀做法，吃緊弄破碗，現在既然已經確定連任，之後施政就不要再操之過急。

國民黨立委陳玉珍則認為，蘇貞昌是強勢行政院長，防疫期間可強力貫徹政策做好防疫，但紓困要振興經濟，蘇少了仁者的心，造成民怨四起；若疫情告一個段落，應由陳時中這種較有仁者心、較能體恤民眾者接閣揆，較有辦法帶領國家經濟走向復興之路。

蘇貞昌 洪孟楷 陳時中

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