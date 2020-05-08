蘇續任閣揆 蔡英文：有這樣一位護國院長 是台灣福氣

蔡英文總統上午宣布，邀請蘇貞昌在520後續任行政院長。她表示，過去一年以來，蘇貞昌院長擔任閣揆，成績是有目共睹。蘇貞昌對政治熟悉、對政策也有充分的掌握，能夠用淺白的方式和民眾溝通，說到做到、敢做決定、有過就改。能夠有這樣一位護國院長，實在是台灣的福氣。

蔡總統今天與蘇貞昌一同在總統府舉行記者會，在宣布蘇貞昌續任後，蔡總統下達五項任務，期許蘇貞昌和新的行政團隊，在未來繼續幾項重大的任務，第一、度過疫情，第二、振興經濟，第三、照顧人民，第四、深化改革，第五、均衡建設。

蔡總統從上任後的非洲豬瘟說起，她表示，蘇貞昌上任之初，是上一段執政期間最低迷的時候，有些人對蘇內閣冷嘲熱諷，但蘇貞昌沒有一句的怨言，上任第一天，就到桃園機場檢視非洲豬瘟的防疫事宜，一上任，就守住非洲豬瘟的防疫，一年多後的現在，更和行政團隊上下一心，防禦新冠武漢肺炎的肆虐。能夠有這樣一位護國院長，實在是台灣的福氣。

蔡總統更稱許蘇貞昌，對政治熟悉、對政策也有充分的掌握，能夠用淺白的方式和民眾溝通，說到做到、敢做決定、有過就改。也因為有蘇院長卓越的政績，「有政府，會做事」，真正深植人心，也讓我們在競選期間，有最強的行政團隊做後盾，施政讓總統放心，政績也讓人民開心。

蔡總統表示，蘇貞昌一直是真正用生命和誠意在做事。「有這樣的好戰友、好夥伴，做我的後盾，我真的很感動，也很感謝。」蘇貞昌的高滿意度是人民對他的肯定，他有魄力、有能力，在未來四年第二任期中對台灣未來的擘劃，我相信，他是我的好夥伴，他是最佳的執行者。 在新任期當中，「我們會再次攜手衝衝衝，讓台灣繼續發光發亮。」