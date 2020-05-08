快訊

聯發科旗下晨星併購曜鵬爆內線 翔發董座30萬交保

109會考衝刺／這4單元最常考 難題藏在三角形裡

1990年國民黨的「裂象」與暗流 臨時中全會預見分裂端倪

聯合新聞網 / 文章提供／天下文化
1995年李登輝總統（左）出訪中東非正式訪問，返台後在中正機場舉行記者會。右為當時外交部長錢復。 圖／聯合報系資料照片
1995年李登輝總統（左）出訪中東非正式訪問，返台後在中正機場舉行記者會。右為當時外交部長錢復。 圖／聯合報系資料照片

【書摘】本文節錄自《錢復回憶錄‧卷三》一書，天下文化出版。

一九九○年開始，台北政壇瀰漫了山雨欲來風滿樓的情勢。一月下旬，我利用春節赴馬來西亞與家人渡假，三十日返回台北。第二天是週三的執政黨中常會，由倪文亞先生提議，全體常務委員向二月十一日舉行的臨時中全會推薦，由李登輝主席代表本黨參選第八屆總統，全場無異議通過。接著高育仁常務委員提議，由本黨總統候選提名人向臨時中全會提出副總統候選人，大家也沒有異議。

第二天，在陽明山中山樓舉行臨時中全會，我一進會場有人告訴我，立即去主席休息室。李總統見到我就說，根據他的情資，開會時對於提名的事，有人會杯葛，希望我能協助；他也透露將提名李元簇先生為副總統候選人。

錢復回憶錄。圖／天下文化提供。
錢復回憶錄。圖／天下文化提供。

會議開始，在預備會議中我被提名為主席團成員，在主席團會議中，又指定我在提名通過後向主席報告推選的結果。在主席團會議時，推定由倪文亞常委主持第一次會議；他是極富主持會議經驗的一位，但是顯然他預見這次會議的艱難，所以提出許多應該事先準備的事項。但是幕僚單位卻沒有警覺，對於他所提的都沒有配合。果然，第一次大會一開始，火藥氣極濃。郁慕明委員首先建議提名應採用投票方式，而不用過去的起立鼓掌方式。這項提議立即得到重量級大老如李煥、林洋港的支持。

接下來，魏鏞、張豫生等委員將箭頭指向祕書長宋楚瑜，批評他黑箱作業。宋立即反擊指少數人搞破壞企圖分裂黨，並立即表示辭職。所幸倪文亞主席立即交付表決，究竟以起立方式或以投票方式，表決結果相當接近，九十九對七十。這是我二十二年來多次出、列席黨的會議從來沒有經歷過的一幕。從正面看，黨是真正走向民主化；從負面看，已是黨將分裂的徵兆。第二天媒體對於臨時中全會的紛爭都大幅登載，並指出執政黨內「裂象已顯」。

過了三天，中常會開會，對於臨時中全會的紛爭，謝東閔先生說了十六個字：「有容為大、無欲則剛」，「有則改之、無則加勉」。元老的話言簡意賅，也是語重心長。

二月十五日，蔣緯國將軍在美國明白表示將參選總統。有記者問他，經國先生曾說蔣家人不選總統；他解釋經國先生的意思是他的家人不選，不能限制家族不選。到了三月二日下午，黃河清委員在立法院說林洋港院長也確定要參選。

三月三日中午，《聯合報》的王惕吾董事長及閻奉璋先生約我和宋楚瑜祕書長午餐，對於當前的情勢表示憂慮。我說現在黨內不只是分裂，而是四分五裂，有許多不同的立場，大都是為了自己，很少考慮到黨。李總統在去年底選舉失利時，大家都企盼他能有所省思，對於不同的意見能多加參考；但是他的個性是自信心甚強，如果對他的建議用緩和的語調提出，比較能為他接受。反之，如果用責備的口吻或者教導的方式，則可能引起他的反感。

王惕吾先生說，他曾請蔣彥士先生聯絡一些大老，共同來勸李總統要有較開闊的胸襟容忍不同的意見，但是效果不大。宋祕書長則表示他自己在黨內的處境極為艱困，有好幾位中生代首長經常明槍暗箭的對付他；他深感心勞力絀，多次向李主席請辭都沒有獲准。

這時候，執政黨內部已分成「主流派」和「非主流派」的對立。後者趁著國民大會集會，提出「內閣制」以及「總統不能兼黨主席」的主張。三月四日中午，有一百多位的國民大會代表在三軍軍官俱樂部舉行餐會，支持林洋港和蔣緯國參選，以對抗李登輝和李元簇的提名。

三月九日，林洋港先生戲劇性的宣布「委婉辭退參選」，第二天蔣緯國將軍也宣布辭選，使執政黨出現二組候選人的窘局得以化解。

婉卻接任行政院院長

三月十六日是立法院總質詢，中午休息時間，梁肅戎院長約了陳履安部長和我在院長室吃便當午餐。席間談到李總統和李煥院長之間有很深的芥蒂，一週前，李總統突然想到要李院長留任，但是不願與李院長見面，而是託梁院長代為轉達。我聽了這番話，心中非常憂慮。

四月六日上午，我在行政院參加財經會談報告中美貿易諮商問題時，得到總統府通知要我七日清晨隨李總統赴東部參觀訪問。我的直覺告訴我這次旅行，李總統一定會和我談到他在五月二十日正式就職的布局問題。當天晚上我在家中歡宴高華德前參議員（Barry Goldwater）和紐約亞洲協會董事長前副國務卿懷德海（John Whitehead）伉儷等人。晚宴結束後，我和玲玲談到明天要去東部，我預料李總統將向我提出新任行政院院長的人事問題，我準備婉卻。我並沒有向她說為什麼要婉卻，她也沒有問，只是說她完全支持我的決定。

四月七日早上，李總統帶了我搭專機赴台東，先後在縣政府、南迴公路拓寬工程二處聽取簡報，接著去訪問當地民意代表，再乘莒光號列車赴花蓮市，在英雄館晚餐。飯後李總統召我去他的寢室長談兩小時。

談話開始時，李總統對於兩個月來的政局紛擾表示極為不快，對於執政黨內若干重量級人士結合對付他也甚為不滿，認為行政院於五月二十日以後必須易人，我說政局不安定是事實，但是總統是國家最高領導人要有開闊胸襟，容忍不同的意見。

李說：「這段時間中我已盡量寬容，比如說林洋港、郝柏村、陳履安等人都曾來向我道歉，我對他們都已經原諒了，但是李煥卻不同，我不能信任他。去年九月以後，他聽新聞界大老的話要出任副總統，我和他的談話都被洩漏。他曾推薦可以接任行政院長的名單，一共五個人，也有你在裡面；我將名單放在金庫（保險箱）內，可是第二天報紙頭版卻以大字標題刊出。所以我無法再和他合作，我希望你來接任行政院。」

我對李總統的盛意表示感激，但是自己認為不宜擔任此項工作，請總統原諒。李聽了十分訝異，問我為什麼覺得不宜擔任？我說自己個性倔強，和目前的立法院生態無法配合。例如回國二十個月以來，看到公權力不彰，主要是抗爭背後有民意代表在支持；證所稅無法徵收、證交稅率不升反降，因為有民意代表的干預；重大工程的無法順利推動，也是民意代表在背後圍標。凡此種種，以我的個性是不可能同意這種做法。在這種情形下，如果我去行政院工作，不會太久，立法院一定會對我攻擊，如此必對李總統造成困擾。

總統認為我是過慮了。我說並不是過慮，而是必然要面對的現實。在堅持立場維護國家利益和委曲求全以保祿位的兩項選擇中，我必須堅守立場維護國家利益；然而在目前的政治環境中，如此做將成為眾矢之的，最後必然會替總統造成困擾。

李總統對於我的反應甚感失望，他說，「你知道，我將你由華府調回就是希望你能接掌行政院，現在你堅持不接受，使我的整個人事部署都受到影響。」

我說，目前可以擔任行政院長的人很多，如省政府邱創煥主席、外交部連戰部長和經濟部陳履安部長等。李總統對於我提到的人並沒有反應，他反過來問我，「國防部郝柏村部長怎樣？」

我說郝部長在執政黨內沒有問題，資歷很深，只是反對黨對他有意見，總統準備召開國是會議，恐怕要考慮到朝野的和諧。此外，郝部長為人耿直，和總統是否能充分配合不無疑問。如果考慮軍方的問題，鄭為元將軍是很恰當的，因為他在退輔會和國防部主政時與立法院的關係非常融洽，為人非常謙和，在軍中也甚受敬重。

李總統說鄭前部長健康不佳，所以不擬考慮。談話至此，時間已九時半，我就起立辭出，在門口遇到立法委員謝深山，他向我賀喜，說我將組閣，我尷尬的說沒有的事。第二天我們繼續在花蓮有整個上午的行程，到下午乘火車返台北，車上李總統說，這次我同意你不去行政院，但是以後還是要你。

此後四個星期，李總統和李院長不斷的明爭暗鬥，李總統曾在四月下旬分批約見執政黨中央常務委員，談論國是問題也順便徵詢對於下任院長的意見。李院長則趁著立法院總質詢的時機，透過友好的委員支持他連任。

與李煥、郝柏村的兩次私下對話

五月三日是行政院院會，這是一次十分尷尬的會議，因為大家都知道郝是新任的院長，所以對所有的議程都沒有人發言，不到一小時就結束了。散會後，與會同仁均很快離去。李院長獨坐在座位上沒有人理會。我走過去向他致意，他的神情極為落寞，問我有沒有時間，要我到他辦公室小坐。

他說，自己實在不知道和李總統的關係怎麼會變到如此嚴重，他想去看總統並做說明，但是卻沒有機會。他一再反省，可能是自己對蔣彥士祕書長和某位媒體鉅子過於信任。我看到他非常痛苦的表情，就將四月七日李總統在花蓮所提的二件事告訴他，一是二月臨時中常會中，反對李總統的人，事後都去道歉，只有他未做表示；一是他向李總統推薦五名可繼任院長的人選，但名單卻在第二天就由媒體曝光。李院長對於第一點未做反應，對於第二點他解釋說，名單是他親筆書寫的，沒有別人看見，但是送給李總統前，他想自己留一份存底，因而交給祕書影印一份，不料因而外洩，他也將祕書立即撤換。我說如果當時立即向總統解釋清楚，也許可以避免誤會。

總統提名郝部長一事，也引起民進黨強烈的反彈，立法院內連續二天院會質詢都為所謂「軍人干政」鬧得不可開交。五月四日的院會更因為旁聽席上的學生們不斷鼓譟而被迫散會。但是郝氏仍積極進行組閣。五月六日晚，我接到外交部連戰部長的電話，告知我他已奉派台灣省政府主席，我將繼任外交部長。一週後，李煥院長在行政院財經會談進行的第二天休息時間問我，郝部長是否已和我談外交部的事，我說沒有。李院長說，已確定要我去外交部。次日上午，郝部長來電要來經建會看我，我說這是和體制不符的，應該我去國防部見他。當天下午，我去介壽館見他，郝先生即告以希望我去外交部工作。我當即表示，在經建會近二年的工作已漸入佳境；在經建會是可以做事的地方，至於外交部以目前的情況不可能發生奇蹟，不過我是國家的小兵，要我到那裡，只要能力所及，一定盡力而為。

這時候，郝先生話題一轉，表示對於李總統的作風甚為不滿，他特別是質疑李的決策模式，認為過於獨斷獨行，我沒有敢接話，只是表示李總統曾說將會主導外交、國防和大陸事務，如果李總統對於外交事務有任何指示，我必將盡快向他報告。

【本文節錄自《錢復回憶錄‧卷三》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。】

郝柏村 錢復 李登輝

相關新聞

1990年國民黨的「裂象」與暗流 臨時中全會預見分裂端倪

【書摘】本文節錄自《錢復回憶錄‧卷三》一書，天下文化出版。 一九九○年開始，台北政壇瀰漫了山雨欲來風滿樓的情勢。一月下旬，我利用春節赴馬來西亞與家人渡假，三十日返回台北。第二天是週三的執政黨中常

520將屆 蔡總統將宣布蘇貞昌續任閣揆

520總統就職將屆，行政院長蘇貞昌依據憲政慣例向總統提出內閣總辭，黨政高層今天表示，總統蔡英文預計上午將召開記者會宣布蘇...

「是逗點非句點」原轉會3年 續走歷史正義

蔡英文總統昨天主持第二屆原住民族歷史正義及轉型正義委員會時說，「今天是一個逗點，而不是句點」，在今年五月十九日第二屆原轉會任期屆滿後，政府會繼續推動第三屆原轉會，未來行政院會有一個機制，讓原住民很多工作可以在行政院更有效率被處理。

回憶錄還原李郝政爭始末 錢復：李登輝曾徵詢我組閣

監察院前院長錢復從政經歷見證國民黨威權轉型及台灣民主開放，天下文化出版《錢復回憶錄．卷三》還原當年雙李與李郝政爭始末，還透露一度獲徵詢組閣祕辛。

林輝煌深夜連8叩4度道歉 高嘉瑜：這人怪怪的

民進黨立委高嘉瑜前天在立法院司法委員會自爆，四月十五日晚間司法院秘書長林輝煌半小時內急叩八通電話，破口大罵她將質詢影片傳臉書、司法院官官相護等質疑。林輝煌繼前天三度道歉後，他昨天第四度公開道歉，但高仍質疑，「這人怪怪的」。

陪審制？參審制？公聽會吵一團沒共識

蔡英文總統司改政見的人民參與審判，司法院提出傾向「參審制」的法案，引發支持「陪審制」的民間團體反彈，立法院司法及法制委員...

「靠北蘇睏」貼女性坐影印機 民進黨批國民黨涉性騷擾

行政院長蘇貞昌宣布的紓困方案最近爆發「萬元紓困之亂」，國民黨數位行銷科技長簡勤佑今天成立「靠北蘇睏」臉書專頁供民眾投稿，...

邱國正：美中對峙 台灣應該不會捲入代理人戰爭

新冠肺炎疫情加強美中對峙局勢，呈現「新冷戰」格局。國家安全局長邱國正今天說，台灣「應該不會」捲入代理人戰爭

原民會主委夷將 列舉原民會七大工作成果

第二屆原住民族歷史正義與轉型正義委員會在今年舉行最後一次會議，原住民族委員會主委原民會主委夷將．拔路兒也以原轉會副召集人...

蔡總統宣布：政府將有一機制 讓原民議題更有效率被處理

蔡英文總統下午主持第二屆原住民族歷史正義及轉型正義委員會時，將會持續推動原轉會工作，她在會議結束前更進一步表示，她跟行政...

立法院參審陪審公聽會 前大法官槓上法務部

前大法官許玉秀今天說，國民黨提出的司改版本太過保守、不會被接受，更批司法院版草案沒充分說明，就要來騙立委；法務部次長蔡碧...

巴西單日新增新冠肺炎死亡病例創最高紀錄

巴西衛生部當地時間6日宣佈，當天巴西新增新冠肺炎確診病例10503例，創單日確診數新高，累計確診125218例；新增死亡...

熱門新聞

圖表看疫情／法國下周解封定案 日本批准瑞德西韋成抗疫用藥

法院不准！韓國瑜聲請停止「罷免」 遭駁回確定

左營軍艦操演後艙間飲酒性解放？三人撤職大過送法辦

「韓國瑜犯了什麼錯？」趙少康曝罷韓團體全為3個字

新增1境外移入…女赴卡達工作染疫 台灣總計440例

我近八成患者順利出院 張上淳揭台灣獨到模式

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。