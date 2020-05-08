1990年國民黨的「裂象」與暗流 臨時中全會預見分裂端倪

【書摘】本文節錄自《錢復回憶錄‧卷三》一書，天下文化出版。

一九九○年開始，台北政壇瀰漫了山雨欲來風滿樓的情勢。一月下旬，我利用春節赴馬來西亞與家人渡假，三十日返回台北。第二天是週三的執政黨中常會，由倪文亞先生提議，全體常務委員向二月十一日舉行的臨時中全會推薦，由李登輝主席代表本黨參選第八屆總統，全場無異議通過。接著高育仁常務委員提議，由本黨總統候選提名人向臨時中全會提出副總統候選人，大家也沒有異議。

第二天，在陽明山中山樓舉行臨時中全會，我一進會場有人告訴我，立即去主席休息室。李總統見到我就說，根據他的情資，開會時對於提名的事，有人會杯葛，希望我能協助；他也透露將提名李元簇先生為副總統候選人。

錢復回憶錄。圖／天下文化提供。

會議開始，在預備會議中我被提名為主席團成員，在主席團會議中，又指定我在提名通過後向主席報告推選的結果。在主席團會議時，推定由倪文亞常委主持第一次會議；他是極富主持會議經驗的一位，但是顯然他預見這次會議的艱難，所以提出許多應該事先準備的事項。但是幕僚單位卻沒有警覺，對於他所提的都沒有配合。果然，第一次大會一開始，火藥氣極濃。郁慕明委員首先建議提名應採用投票方式，而不用過去的起立鼓掌方式。這項提議立即得到重量級大老如李煥、林洋港的支持。

接下來，魏鏞、張豫生等委員將箭頭指向祕書長宋楚瑜，批評他黑箱作業。宋立即反擊指少數人搞破壞企圖分裂黨，並立即表示辭職。所幸倪文亞主席立即交付表決，究竟以起立方式或以投票方式，表決結果相當接近，九十九對七十。這是我二十二年來多次出、列席黨的會議從來沒有經歷過的一幕。從正面看，黨是真正走向民主化；從負面看，已是黨將分裂的徵兆。第二天媒體對於臨時中全會的紛爭都大幅登載，並指出執政黨內「裂象已顯」。

過了三天，中常會開會，對於臨時中全會的紛爭，謝東閔先生說了十六個字：「有容為大、無欲則剛」，「有則改之、無則加勉」。元老的話言簡意賅，也是語重心長。

二月十五日，蔣緯國將軍在美國明白表示將參選總統。有記者問他，經國先生曾說蔣家人不選總統；他解釋經國先生的意思是他的家人不選，不能限制家族不選。到了三月二日下午，黃河清委員在立法院說林洋港院長也確定要參選。

三月三日中午，《聯合報》的王惕吾董事長及閻奉璋先生約我和宋楚瑜祕書長午餐，對於當前的情勢表示憂慮。我說現在黨內不只是分裂，而是四分五裂，有許多不同的立場，大都是為了自己，很少考慮到黨。李總統在去年底選舉失利時，大家都企盼他能有所省思，對於不同的意見能多加參考；但是他的個性是自信心甚強，如果對他的建議用緩和的語調提出，比較能為他接受。反之，如果用責備的口吻或者教導的方式，則可能引起他的反感。

王惕吾先生說，他曾請蔣彥士先生聯絡一些大老，共同來勸李總統要有較開闊的胸襟容忍不同的意見，但是效果不大。宋祕書長則表示他自己在黨內的處境極為艱困，有好幾位中生代首長經常明槍暗箭的對付他；他深感心勞力絀，多次向李主席請辭都沒有獲准。

這時候，執政黨內部已分成「主流派」和「非主流派」的對立。後者趁著國民大會集會，提出「內閣制」以及「總統不能兼黨主席」的主張。三月四日中午，有一百多位的國民大會代表在三軍軍官俱樂部舉行餐會，支持林洋港和蔣緯國參選，以對抗李登輝和李元簇的提名。

三月九日，林洋港先生戲劇性的宣布「委婉辭退參選」，第二天蔣緯國將軍也宣布辭選，使執政黨出現二組候選人的窘局得以化解。

婉卻接任行政院院長

三月十六日是立法院總質詢，中午休息時間，梁肅戎院長約了陳履安部長和我在院長室吃便當午餐。席間談到李總統和李煥院長之間有很深的芥蒂，一週前，李總統突然想到要李院長留任，但是不願與李院長見面，而是託梁院長代為轉達。我聽了這番話，心中非常憂慮。

四月六日上午，我在行政院參加財經會談報告中美貿易諮商問題時，得到總統府通知要我七日清晨隨李總統赴東部參觀訪問。我的直覺告訴我這次旅行，李總統一定會和我談到他在五月二十日正式就職的布局問題。當天晚上我在家中歡宴高華德前參議員（Barry Goldwater）和紐約亞洲協會董事長前副國務卿懷德海（John Whitehead）伉儷等人。晚宴結束後，我和玲玲談到明天要去東部，我預料李總統將向我提出新任行政院院長的人事問題，我準備婉卻。我並沒有向她說為什麼要婉卻，她也沒有問，只是說她完全支持我的決定。

四月七日早上，李總統帶了我搭專機赴台東，先後在縣政府、南迴公路拓寬工程二處聽取簡報，接著去訪問當地民意代表，再乘莒光號列車赴花蓮市，在英雄館晚餐。飯後李總統召我去他的寢室長談兩小時。

談話開始時，李總統對於兩個月來的政局紛擾表示極為不快，對於執政黨內若干重量級人士結合對付他也甚為不滿，認為行政院於五月二十日以後必須易人，我說政局不安定是事實，但是總統是國家最高領導人要有開闊胸襟，容忍不同的意見。

李說：「這段時間中我已盡量寬容，比如說林洋港、郝柏村、陳履安等人都曾來向我道歉，我對他們都已經原諒了，但是李煥卻不同，我不能信任他。去年九月以後，他聽新聞界大老的話要出任副總統，我和他的談話都被洩漏。他曾推薦可以接任行政院長的名單，一共五個人，也有你在裡面；我將名單放在金庫（保險箱）內，可是第二天報紙頭版卻以大字標題刊出。所以我無法再和他合作，我希望你來接任行政院。」

我對李總統的盛意表示感激，但是自己認為不宜擔任此項工作，請總統原諒。李聽了十分訝異，問我為什麼覺得不宜擔任？我說自己個性倔強，和目前的立法院生態無法配合。例如回國二十個月以來，看到公權力不彰，主要是抗爭背後有民意代表在支持；證所稅無法徵收、證交稅率不升反降，因為有民意代表的干預；重大工程的無法順利推動，也是民意代表在背後圍標。凡此種種，以我的個性是不可能同意這種做法。在這種情形下，如果我去行政院工作，不會太久，立法院一定會對我攻擊，如此必對李總統造成困擾。

總統認為我是過慮了。我說並不是過慮，而是必然要面對的現實。在堅持立場維護國家利益和委曲求全以保祿位的兩項選擇中，我必須堅守立場維護國家利益；然而在目前的政治環境中，如此做將成為眾矢之的，最後必然會替總統造成困擾。

李總統對於我的反應甚感失望，他說，「你知道，我將你由華府調回就是希望你能接掌行政院，現在你堅持不接受，使我的整個人事部署都受到影響。」

我說，目前可以擔任行政院長的人很多，如省政府邱創煥主席、外交部連戰部長和經濟部陳履安部長等。李總統對於我提到的人並沒有反應，他反過來問我，「國防部郝柏村部長怎樣？」

我說郝部長在執政黨內沒有問題，資歷很深，只是反對黨對他有意見，總統準備召開國是會議，恐怕要考慮到朝野的和諧。此外，郝部長為人耿直，和總統是否能充分配合不無疑問。如果考慮軍方的問題，鄭為元將軍是很恰當的，因為他在退輔會和國防部主政時與立法院的關係非常融洽，為人非常謙和，在軍中也甚受敬重。

李總統說鄭前部長健康不佳，所以不擬考慮。談話至此，時間已九時半，我就起立辭出，在門口遇到立法委員謝深山，他向我賀喜，說我將組閣，我尷尬的說沒有的事。第二天我們繼續在花蓮有整個上午的行程，到下午乘火車返台北，車上李總統說，這次我同意你不去行政院，但是以後還是要你。

此後四個星期，李總統和李院長不斷的明爭暗鬥，李總統曾在四月下旬分批約見執政黨中央常務委員，談論國是問題也順便徵詢對於下任院長的意見。李院長則趁著立法院總質詢的時機，透過友好的委員支持他連任。

與李煥、郝柏村的兩次私下對話

五月三日是行政院院會，這是一次十分尷尬的會議，因為大家都知道郝是新任的院長，所以對所有的議程都沒有人發言，不到一小時就結束了。散會後，與會同仁均很快離去。李院長獨坐在座位上沒有人理會。我走過去向他致意，他的神情極為落寞，問我有沒有時間，要我到他辦公室小坐。

他說，自己實在不知道和李總統的關係怎麼會變到如此嚴重，他想去看總統並做說明，但是卻沒有機會。他一再反省，可能是自己對蔣彥士祕書長和某位媒體鉅子過於信任。我看到他非常痛苦的表情，就將四月七日李總統在花蓮所提的二件事告訴他，一是二月臨時中常會中，反對李總統的人，事後都去道歉，只有他未做表示；一是他向李總統推薦五名可繼任院長的人選，但名單卻在第二天就由媒體曝光。李院長對於第一點未做反應，對於第二點他解釋說，名單是他親筆書寫的，沒有別人看見，但是送給李總統前，他想自己留一份存底，因而交給祕書影印一份，不料因而外洩，他也將祕書立即撤換。我說如果當時立即向總統解釋清楚，也許可以避免誤會。

總統提名郝部長一事，也引起民進黨強烈的反彈，立法院內連續二天院會質詢都為所謂「軍人干政」鬧得不可開交。五月四日的院會更因為旁聽席上的學生們不斷鼓譟而被迫散會。但是郝氏仍積極進行組閣。五月六日晚，我接到外交部連戰部長的電話，告知我他已奉派台灣省政府主席，我將繼任外交部長。一週後，李煥院長在行政院財經會談進行的第二天休息時間問我，郝部長是否已和我談外交部的事，我說沒有。李院長說，已確定要我去外交部。次日上午，郝部長來電要來經建會看我，我說這是和體制不符的，應該我去國防部見他。當天下午，我去介壽館見他，郝先生即告以希望我去外交部工作。我當即表示，在經建會近二年的工作已漸入佳境；在經建會是可以做事的地方，至於外交部以目前的情況不可能發生奇蹟，不過我是國家的小兵，要我到那裡，只要能力所及，一定盡力而為。

這時候，郝先生話題一轉，表示對於李總統的作風甚為不滿，他特別是質疑李的決策模式，認為過於獨斷獨行，我沒有敢接話，只是表示李總統曾說將會主導外交、國防和大陸事務，如果李總統對於外交事務有任何指示，我必將盡快向他報告。

【本文節錄自《錢復回憶錄‧卷三》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。】