「靠北蘇睏」貼女性坐影印機 民進黨批國民黨涉性騷擾

行政院長蘇貞昌宣布的紓困方案最近爆發「萬元紓困之亂」，國民黨數位行銷科技長簡勤佑今天成立「靠北蘇睏」臉書專頁供民眾投稿，專頁上也陸續貼出民眾的各種困擾。不過其中一則內容為一名女性為了「收入來源」坐在影印機上，被民進黨婦女部指控涉及性騷擾。民進黨婦女部稍早譴責國民黨，並反問「難道國民黨只有數位豬哥？」

民進黨婦女部指出，台灣為一個民主自由的社會，民眾對於政府的政策本來就有發表意見的權利。但國民黨數位行銷科技長竟然透過成立粉絲頁，假藉蒐集民意，卻放任網路圖卡對女性身體開玩笑。

民進黨婦女部呼籲，言論自由不應該無限上綱，任何政策的批評和討論應該回歸理性。將女性身體和性暗示做連結的圖文，這無疑是公開的性騷擾，也是公開貶抑女性，這種梗圖一點都不好笑，婦女部在此表達強烈譴責，並要求國民黨公開道歉。

簡勤佑回應指出，粉絲團創立本意是讓一般民眾、基層公務員都能上去匿名留言，因匿名而更敢發洩不滿，不必怕被發現日後遭清算。同時也秉持著言論自由的精神，不去多加篩選，但是有些貼文社會觀感不佳，於是傾聽民意去做調整。

簡勤佑說，該匿名投稿的圖，雖然社會觀感不佳，但是也提醒大家，社會上有一群人是被忽略，無法用常規性流程，去申請紓困。民進黨完全忽略當初民眾匿名投稿這張圖，想凸顯的重點，他最後再呼籲，民進黨應該正視紓困的缺口，社會上，有一群人是無法使用常規性流程去申請紓困，請民進黨回應如何照顧他們。