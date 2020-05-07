原民會主委夷將 列舉原民會七大工作成果

第二屆原住民族歷史正義與轉型正義委員會在今年舉行最後一次會議，原住民族委員會主委原民會主委夷將．拔路兒也以原轉會副召集人的身份，說明三年來工作成果，包括：原住民族語言已經是國家語言、重啟行政院原住民族基本法推動會、重建原住民族史觀、實現土地正義、蘭嶼核廢料貯存場真相調查與補償、推動亞泥新城山礦場三方會談等七項成果。

夷將指出，原轉會成立的時間，雖然只有短短的三年，透過元首高度政策推動的力道，引領政府與原住民族的合作，直接參與原轉會工作，提供行政資源協處機關單位至少32個中央機關，5個地方政府，2個國營事業。由於大家的共同參與和積極付出，才有今天工作成果，他相信已朝著逐步還原歷史真相，實踐歷史正義及轉型正義的方向前進。

首先在原住民族語言已經是國家語言，夷將指出，2016年8月1日蔡英文總統履行政治承諾代表政府向原住民族道歉，正式展開當今原住民族歷史正義與轉型正義的工作序幕，我國成為亞洲第一個為歷代殖民政權不當政策向原住民道歉的國家，總統當時提出的八項政治承諾之中就是設置原轉會，作為國家與原住民族對話的平台。

他表示，原住民族語言已經是國家語言，語言不僅是民族文化根基，更是民族延續的根本，沒有自己語言的民族，就不再是個民族，在總統加速推動原住民族語言發展法承諾下，不到一年的時間，在2017年6月14日，延宕立法十二年的原住民族語言發展法終於完成立法，讓原住民族的語言正式成為國家語言的地位，隨後在2019年1月9日，國家語言發展法也跟著完成制定，確立台灣每一種語言都必須獲得平等保障的基本原則，在去年的6月19日大幅翻修原住民族教育法，為原住民族為語言發展與傳承奠定更堅實的基礎。

其次，在重啟行政院原住民族基本法推動會的部分，夷將指出，原基法規範完整指出原住民族權力的整體架構，因此，只要徹底實踐原基法，就能夠完善恢復原住民族權利，達到原住民族歷史正義與轉型正義的終極目標，2016年之前，政府在十年間只召開三次會議，對配套法案缺乏完整有效的推動機制，在蔡總統上任後，重建原基法配套子法的管制強度，重新啟動原基法推動會，在三年之間（2016年11月到2019年12月）就定期召開八次會議，進行了「原住民族語言發展法」、修正「原住民族教育法」、禁伐補償條例等的法案制定或修正，更發佈了野保法漁業法、森林法的解釋令，具體保障族人權益。

夷將也表示，以前原住民族歷史大多由統治者或優勢族群來詮釋，而忽略了族人的觀點，政府為了呼應總統的政策指示，原民會將過去不曾公開的歷史研究重新徵補、撰寫，在今年2月19日出版，透過原住民史及重大事件系列叢書的發表，用自己的觀點來書寫跟紀念歷史，找回原住民族主體性，回應轉型正義的光譜，奠基在歷史正義之上，也在二月原轉會會議當中，文化部及教育部都有具體回應，不論納入十二年國教課綱，或是建構原住民族觀點的紀念碑，成立建碑規劃小組，都進一步深化多元史觀，彰顯台灣文化跟歷史主體性。

土地正義是原轉會經手最複雜，也是過去三年討論最多的議題。夷將表示，原住民族之所以是原住民族，正是因為我們是台灣這塊土地的原來主人，土地是民族發展的命脈，原轉會對於原住民族土地政策的發展，也是這三年來著墨最多的，依據原轉會委員建議，完成了山坡地保育利用條例第37條的修訂，取消五年的等待期，原住民保留地所有權直接發給原住民個人，讓三萬多的族人受惠，針對被註記國有土地的花蓮林田山林業文化園區土地，經過土地小組完成真相調查確認，由原民會會同地方政府，在去年12月16日完成了原住民保留地回復登記。

另外，針對退輔會經管的台東都蘭林場土地，也在輔導會向原轉會報告後，由原民會與退輔會共同規劃，將土地交給部落自主營運管理，國家跟原住民族共存共榮的典型的政策典範。

夷將表示，有關蘭嶼核廢料貯存場設置過程的真相調查跟補償，由行政院政務委員林萬億組成真相調查小組，在族人、學者專家及政府部門通力合作下，經過整理比對檔案文書後，確認雅美族人在不知情情況下，行政院前院長蔣經國及孫運璿先後核定將核廢料儲存場設在蘭嶼的政策，這份報告在2018年6月19日向原轉會報告，去年11月22日，總統親自到蘭嶼視導，並在原轉會委員周貴光、雅美族蘭嶼鄉長、縣議員、鄉民代表，村長等民族領袖見證下，經濟部提出了回溯補償金25.5億元，及後續每三年2.2億元補償金。

針對推動亞泥新城山礦場三方會談，夷將指出，在原轉會委員帖喇．尤道主持下，太魯閣族人、政府及亞泥三方經過多次深度討論和對話，由各部會一同解決各項爭議都有重大進展，包括居住安全、真相調查及亞泥承諾踐行諮商同意程序，顯示出歷史正義及轉型正義的工作，已經在社會開始生根。

夷將最後表示，過去三年原轉會委員共提出375件提案，其中，經過委員會議決議提報列入討論33案，送主題小組幕僚研究的有47案，送給行政院各部會研處的295案，目前已經解除列管的有67%，可見政府各部門確實用心回應原住民歷史正義等各項議題。

他表示，原轉會成立的時間，雖然只有短短的三年，透過元首高度政策推動的力道，引領政府與原住民族的合作，也由於大家的共同參與和積極付出，才有今天工作成果，他相信已朝著逐步還原歷史真相，實踐歷史正義及轉型正義的方向前進。