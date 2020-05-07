蔡總統宣布：政府將有一機制 讓原民議題更有效率被處理

蔡英文總統下午主持第二屆原住民族歷史正義及轉型正義委員會時，將會持續推動原轉會工作，她在會議結束前更進一步表示，她跟行政院長蘇貞昌有溝通過，希望行政院將來在原轉會工作上承擔更多的責任，行政院才是真正政府的執行機構，未來行政院會有一個機制，由院長來主持，讓原住民很多工作可以在行政院更有效率的被處理。

第二屆原轉會今天舉行最後一次會議，蔡總統表示，原轉會每三個月開一次會，讓大家有機會坐下來，交換意見，甚至是族人聲音都可以直接在這裡傳達，有些事情政府可以馬上做得到的，我們都盡力去做，有些事情需要時間，更有一些很困難，但也不能夠放棄的事情。

蔡總統說，在整個過程當中，很多工作同仁都非常辛苦也非常努力。她要推崇各位委員的付出，原轉會委員是無給職，但是要背負基層族人及各界的期待，可以說是一個重擔。不過，這段時間以來，各位委員不但維持很高出席率，平時也積極走訪部落，徵詢族人意見，轉化成踴躍的提案和發言，她記得每一次開會一定會延長時間，幾乎很少準時結束，除了有一次她的選舉到了緊鑼密鼓階段，委員讓委員會準時結束會議。「正是因為這樣的過程，原轉會工作的推動才能夠更加到位，促使政府各項政策更貼近在地族人的需求。」

蔡總統感謝原轉會主題小組及工作團隊，這三年大家付出極大心力來執行這項工作，透過扎實的成果，原住民族的歷史觀點越來越清晰，也有越來越多國內外朋友明白政府向原住民族道歉及推動真相和和解工作的意義，這些經驗及延伸的反思和建議，值得政府機關來重視。她也感謝參與原轉會的政府同仁，特別是原民會的同仁，因為大家的參與，「族群主流化不再只是抽象的概念，逐步落實在政策和法規中，這是政府的進步，也是國家的進步。」

蔡總統說，再過不久就是五二０了，四年前的這個時候，她即將就任總統，也準備好要啟動原住民族歷史正義及轉型正義的工作，四年後的現在，當我們回頭來看，即使過程並不容易，「但我們終究開啟了一個新的時代。」在原轉會、各族人及總統固定的對話，多元的歷史記憶得到彰顯，原住民族的主體觀點也受到更多的重視，引起更多迴響。這些改變並不是少數人可以輕易做到，而是有賴於各位委員、小組團隊、政府同仁，乃至於社會大眾的參與。

蔡總統表示，這幾年所累積的成果，歸功於每一位參與的人，還需要繼續推動的地方，會參考委員寶貴意見，及小組提出的政策建議持續進行，下一個階段會維持運作，鼓勵政府機關和民間繼續參與族群主流化的對話，政府會不斷努力打造平等公義共存共榮的國家。未來四年原轉會還是繼續來進行，為了未來四年的工作，未來行政院會有一個機制，由院長來主持，讓原住民很多工作可以在行政院更有效率的被處理。