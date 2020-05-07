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陳時中坦言防疫「三件事」沒做好

聯合報 / 記者楊雅棠陳婕翎簡浩正／台北即時報導
央流行疫情指揮中心5月7日記者會，第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥，第二排由左到右為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組長周志浩。記者楊雅棠／攝影
央流行疫情指揮中心5月7日記者會，第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥，第二排由左到右為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組長周志浩。記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎我國疫情已逐漸趨緩，已連續第25天沒有本土案例，防疫成果有目共睹。但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會上坦言，有三件事沒有做好。

陳時中表示，疫情至今，很多事情在決策上有一些緩步或是沒做好的地方，但隨時都有進行檢討。然而其中有三項事情是印象較深刻，沒有做好的地方。

第一是，過年時候口罩廠商停工，因此緊急把戰備口罩釋出很多，而後需花很多功夫將口罩戰備量彌補回來。幸好後來成立口罩國家隊並推行實名制，一個月後便拉回來了。

第二是歐美情勢的判斷，安排時序上還不夠快。雖然當時便有預料歐美疫情的爆發，但猛爆性超過預期，三月中旬便宣布邊境管制措施，並用召回方式檢驗之前回國的民眾，也發現一些個案。陳時中也感謝民眾和第一線人員配合，讓原本可能變成防疫破口的部分順利堵住。

第三則是艦隊相關器材的不足，在外不容易做出判斷，而發生艦隊染疫事件。但現在已有一些小型的檢疫的儀器，可以即時做檢驗做判斷。

疫情 口罩 陳時中

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