陳時中坦言防疫「三件事」沒做好

新冠肺炎我國疫情已逐漸趨緩，已連續第25天沒有本土案例，防疫成果有目共睹。但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會上坦言，有三件事沒有做好。

陳時中表示，疫情至今，很多事情在決策上有一些緩步或是沒做好的地方，但隨時都有進行檢討。然而其中有三項事情是印象較深刻，沒有做好的地方。

第一是，過年時候口罩廠商停工，因此緊急把戰備口罩釋出很多，而後需花很多功夫將口罩戰備量彌補回來。幸好後來成立口罩國家隊並推行實名制，一個月後便拉回來了。

第二是歐美情勢的判斷，安排時序上還不夠快。雖然當時便有預料歐美疫情的爆發，但猛爆性超過預期，三月中旬便宣布邊境管制措施，並用召回方式檢驗之前回國的民眾，也發現一些個案。陳時中也感謝民眾和第一線人員配合，讓原本可能變成防疫破口的部分順利堵住。

第三則是艦隊相關器材的不足，在外不容易做出判斷，而發生艦隊染疫事件。但現在已有一些小型的檢疫的儀器，可以即時做檢驗做判斷。