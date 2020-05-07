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第二屆原轉會最後一次會議 蔡總統宣布繼續推動

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
總統蔡英文。本報資料照片
總統蔡英文。本報資料照片

第二屆原住民族歷史正義與轉型正義委員會今天舉行最後一次委員會議，兼任召集人的蔡英文總統今天致詞時表示，今天是一個逗點，而不是句點，在今年五月十九日第二屆原轉會任期屆滿之後，政府會參照委員和各界的建議，繼續推動第三屆原轉會，也會繼續推動原住民族的歷史正義及轉型正義的社會工程。

受到疫情影響，原轉會今天採取分區視訊會議的方式進行，蔡總統表示，從視訊分區可以看得出來，原轉會委員來自全國各地，分屬不同族別，但這三年多來，我們聚集在一起展開對話、探討真相，一起推動原住民族歷史正義及轉型正義工作。

蔡總統說，原轉會展開的每一項討論，都成為政府制定政策重要參考，像是原住民族語言發展法的立法和施行，原住民族教育法和山坡地保育利用條例的修法，都有來自委員的貢獻。此外，教育部在推動十二年新課綱，文化部推動國家文化記憶庫，林務局推動自然資源共管，及促轉會推動威權轉型正義過程中，也主動徵詢原轉會委員會跟小組工作團隊的建議，確保新的政策能兼顧原住民族的觀點。

蔡總統指出，類似的例子還有不少，三年多來，原住民族的歷史正義與轉型正義的工作，已經從無到有，逐漸累積成果，同時也能感受到族人朋友對於探求歷史真相，獲得理解和尊重，是有多麼的重視。

蔡總統表示，今年五月十九日第二屆原轉會任期屆滿之後，我們會參照委員和各界的建議，繼續推動第三屆原轉會，也會繼續推動原住民族的歷史正義及轉型正義的社會工程，今天是一個逗點，而不是句點，就讓我們開始這場特別的視訊會議。

原住民 轉型正義 蔡英文

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