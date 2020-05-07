高雄白派證實 韓國瑜、王金平在雲林二度聚首

繼今年3月13日高雄市長韓國瑜到前立法院長王金平路竹老家進行「火鍋宴」後，4月中旬再傳出韓、王二人又在不分區立委林文瑞雲林家中二度會晤，高雄市白派要角蕭漢俊今天證實此事，至於韓、王兩度相會是否代表雙方盡釋前嫌，關係破冰，蕭表示，「王院長」是有器度的人，深陷罷免的韓市長若覺得需要王出面，相信王應不會置身事外。

高雄市長韓國瑜競選市長期間，獲立法院長王金平三山造勢相助，一舉拿下高雄市長寶座，不料，兩人卻在總統初選後分道揚鑣，如今王金平專心朝生技產業發展，韓則陷入罷韓危機中，水深火熱。

今年3月13日，韓經人居中牽線，帶著李四川、葉匡石及陳雄文三位副市長到王金平路竹老家為王暖壽，這場火鍋宴被外界視為韓王關係破冰的關鍵，而近日政壇又傳出，兩人4月間又在不分區立委林文瑞家中餐聚，二度會晤。韓這次輕車簡從，王是參加完活動後前往赴會，餐會約進行1個多小時。且王金平在會中表示，自己是國民黨員，會在適當的時機出面說適當的話。

高雄市農會事長蕭漢俊對此表示，韓、王二人4月間確實在雲林相會，這場餐會源自於3月13日路竹的火鍋宴，當時不分區立委林文瑞亦是座上賓，林向兩人提出邀約，韓、王雙方才續有雲林之會。

關於韓國瑜市長陷於罷韓風暴之中，蕭認為，韓市長若認為「王院長」國有需要出來講講話，韓大可找王，相信王也不會拒韓於千里。很多事，韓王雙方即可自行連繫，無需假手他人。蕭也說，王金平本身是忠貞國民黨員，從政黨的角度，不可能拒絕韓，站在市民立場，也不希望藍色執政被人罷免掉，且王個人的信仰，為人處事都是寬宏大量，不可能見同志身陷危機，而不願伸手援助，「這件事等待的只是一個timeing(時機）而已」。