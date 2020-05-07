中共武嚇頻次增加 國安局：我疫情輿情不合中共意

國安局長邱國正今天在立法院表示，中共機艦繞台的頻次近期有增加，原因之一是「疫情當中我方輿情不合他的意」。他認為，美「中」在南海乃至台海對峙中，若產生軍事衝突，台灣就會被牽扯進去，「屆時有狀況要求我方提供援助，或幫忙、借住，都會造成紛擾」，因此要努力避免被捲入。

邱國正上午列席立法院外交及國防委員會，就「我國科技情報工作之現況與未來策進作法」提出專案報告。民進黨立委何志偉質詢關切目前美「中」在亞太可能爆發的衝突點，「中國有行動異常嗎？」立委關切，美中對峙「最壞狀況」如軍事衝突，會否將台灣捲進去？

邱國正說，主要是南海問題，除各聲索國主張、美國持續貫徹自由航行外，中國大陸也不斷有動作。而我們處在特殊地理環境，任何在周邊產生問題，都會被捲入，因此要努力避免被捲入。

他進一步表示，軍事衝突確實會牽扯到我國的安全，如在南海或台海上的磨擦，我們就會被牽扯進去，屆時有狀況要求我方提供援助，都會造成紛擾。

邱國正說，中共機艦軍事繞台過去都有，但近期頻次增加，增加原因是疫情當中我方輿情不合他的意，不合意就有什麼動作；其次在經濟方面，中共利用此時拉攏高科技人員留在大陸，將國外高科技公司人員弄回去，強化科技功能，中共看到這個危機，試圖找到轉機。

對美中衝突因應策略，邱國正說，會將狀況向層峰具體陳述，並建議各專業部會了解掌握。