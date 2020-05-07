國安局：預判中共下階段將劃設南海防空識別區

國安局長邱國正今天在立法院表示，國安局研判中國大陸下階段將在南海劃設空識別區，但目前還沒劃設，正關注中。

國安局長邱國正上午列席立法院外交及國防委員會，就「我國科技情報工作之現況與未來策進作法」提出專案報告。

民進黨立委林俊憲質詢表示，媒體報導中國大陸將設立南海航空別區，因此美軍近期在南海動作多，而若大陸畫設南海防空別區，對我而言，將比在東海畫設識別區影響更大，因為我國的太平島就在中國聲稱的九段線中央，而且須靠空軍運輸機運補物資，我軍機飛南海恐將在大陸掌握下，國安局應有所因應。

邱國正則表示，按以往大陸在東海劃設防空識別區的程序，中共除已在南海作數個基點畫設外，也在設三沙市行政區，預判下個階段就要定ADIZ（防空識別區）。但目前為止還沒定，國安局正關注中。