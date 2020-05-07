快訊

直播／指揮中心14:00記者會後 傳蘇貞昌、陳時中要為紓困道歉

LG印度化工廠有毒氣體外洩！ 至少6死1000人送醫

國安局：預判中共下階段將劃設南海防空識別區

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
民進黨立委林俊憲質詢表示，媒體報導中國大陸將設立南海航空別區，因此美軍近期在南海動作多，而若大陸畫設南海防空別區，對我而言，將比在東海畫設識別區影響更大。圖：取自立法院直播畫面
民進黨立委林俊憲質詢表示，媒體報導中國大陸將設立南海航空別區，因此美軍近期在南海動作多，而若大陸畫設南海防空別區，對我而言，將比在東海畫設識別區影響更大。圖：取自立法院直播畫面

國安局邱國正今天在立法院表示，國安局研判中國大陸下階段將在南海劃設空識別區，但目前還沒劃設，正關注中。

國安局長邱國正上午列席立法院外交及國防委員會，就「我國科技情報工作之現況與未來策進作法」提出專案報告。

民進黨立委林俊憲質詢表示，媒體報導中國大陸將設立南海航空別區，因此美軍近期在南海動作多，而若大陸畫設南海防空別區，對我而言，將比在東海畫設識別區影響更大，因為我國的太平島就在中國聲稱的九段線中央，而且須靠空軍運輸機運補物資，我軍機飛南海恐將在大陸掌握下，國安局應有所因應。

邱國正則表示，按以往大陸在東海劃設防空識別區的程序，中共除已在南海作數個基點畫設外，也在設三沙市行政區，預判下個階段就要定ADIZ（防空識別區）。但目前為止還沒定，國安局正關注中。

國安局 南海 邱國正

延伸閱讀

美台資安合作小組籌辦 國安局：資安辦主導

國安局設置天線偵控中心 明年更新偵蒐裝備

美中對峙 邱國正：台灣要趨利避害 非美代理人

駭客攻擊台灣 邱國正：不認為520前有什麼特別

相關新聞

航空城恐成空城？ 學者專家緊急連署籲暫緩徵收

台灣史上最大土地徵收案桃園航空城接連闖關環評、土徵大會，超過1.6萬人面臨拆遷，民間團體質疑環評資料不全，將提行政訴訟撤...

中共武嚇頻次增加 國安局：我疫情輿情不合中共意

國安局長邱國正今天在立法院表示，中共機艦繞台的頻次近期有增加，原因之一是「疫情當中我方輿情不合他的意」。他認為，美「中」...

民眾黨團提案修法增設「紅虛線」 卻讓柯文哲被打臉

都會區停車位一位難求，家長違停接送的亂象頻傳，民眾黨團提案修正道路交通管理處罰條例，建議增設「紅虛線」，讓有接送孩子需求...

深夜連環叩林輝煌致歉 高嘉瑜：這個人怪怪的

民進黨立委高嘉瑜爆料遭司法院秘書長林輝煌「深夜連環叩」後，林輝煌上午在立法院受訪再次致歉，並澄清是急著想跟對方解釋誤會。...

美中對峙 邱國正：台灣要趨利避害 非美代理人

蔡英文520總統就職即將來臨，由於時近中國大陸兩會召開，美中對峙嚴重，朝野立委關切蔡總統就職演說如何對兩岸與美中關係表態...

駭客攻擊台灣 邱國正：不認為520前有什麼特別

近來台灣中油、台塑化等陸續遭惡意軟體攻擊。國安局長邱國正今天表示，因為疫情，使用網路機會增加，這類現象也會有較多呈現，相...

深夜8通電話急叩高嘉瑜？司法院秘書長：急著解釋對方誤解

立法委員高嘉瑜爆料質疑司法院秘書長4月15日晚上10時13分至40分間，半小時打了8通電話給她，質疑「過去你有這樣的經驗...

水利會改官派 蘇煥智：不是改制，是沒收

農委會擬修法將農田水利會改為公務機關引發爭議，前台南縣長蘇煥智昨在立法院公聽會表示，改制將剝奪私產。土地及一五○萬名會員選舉權，「這不是改制而是沒收」，但也有水利會會長說，改為公務機關才有公權力跟裁罰權，對水質、農田安全更有保障。

人約盟 盼委員嫻熟國際人權標準

立法院通過「監察院人權委員會組織法」，但長年推動設立「國家人權委員會」的「人權公約施行監督聯盟」執行長黃怡碧認為，立法只完成一半，將來可能提出聯盟的修法草案版本，明確規定委員如何執行職務，完善人權促進及保障功能。

總統府人權諮詢會 5月19日走入歷史

立法院去年世界人權日當天三讀通過「監察院國家人權委員會組織法」，未來於監察院成立國家人權委員會，處理國家人權事務。總統府人權諮詢委員會五月十九日將終止運作走入歷史，蔡英文總統昨在最後一次會議致詞表示，政府的人權促進和保障將進入全新階段，台灣的人權會愈來愈好。

蘇貞昌續任閣揆…陳菊掌監院？蘇嘉全接府秘？520前明朗

距離五二○總統就職剩下不到兩周，據了解，蔡英文總統在衡量國內外政治情勢等因素後，日前決定蘇貞昌在五二○後續任閣揆，並於下周四之前，將再次邀請蘇貞昌出任行政院長，內閣人事調整也會在蔡總統宣布蘇貞昌續任閣揆後正式展開。

地方黨部主委選舉 卓榮泰：互相攻擊 不會受青睞

民進黨地方黨部主委選舉五月廿四日投票，前立委薛凌與台北市前議員王孝維競爭台北市黨部主委，雙方駁火驚動黨中央。民進黨中常會昨天特地成立調查小組，黨主席卓榮泰說，要求調查小組一周內完成調查，他再度呼籲，互相攻擊不會受到青睞，要求雙方克制。

熱門新聞

圖表看疫情／巴西總統府發言人確診 俄疫情重創普亭聲望

以為好欺負？高嘉瑜：司法院祕書長深夜急叩破口大罵

酒店復業有望 指揮中心：做好防疫就可以開

陳其邁大數據防疫寫成論文 台灣模式登「醫學網路研究期刊」

「嘉玲」沒來！ 新增1旅外工作者新冠肺炎境外確診個案

首例防疫旅館住民確診 「大姨媽」混淆她辨別症狀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。