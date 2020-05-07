美台資安合作小組籌辦 國安局：資安辦主導

美國2020NDAA國防授權法案要求，針對資安合作，法案頒布後180天內，須成立高階跨部會美台工作小組，讓台灣參與國際網路安全卓越中心。國安局長邱國正上午表示，此節由行政院資安辦主導。

邱國正上午列席立法院外交及國防委員會，就「我國科技情報工作之現況與未來策進作法」提出專案報告。民進黨立委王定宇質詢表示，美國2020NDAA國防授權法案要求，法案頒布後180天內，美台須針對資安合作成立工作小組，在2020年6月10日前組成，是否如期組成？包括國際網路安全卓越中心、美台高階網路安全小組、台美數位經濟工作小組。

邱國正表示，此節由資安辦統一作管制。國安局官員也表示，這幾個不是國安局主要負責的平台，只是參與，主政單位不是國安局。

但王定宇表示，數位經濟牽涉台灣未來經濟與5G產業發展，美台高階網路安全小組牽涉台美合作層級，網路安全卓越中心是一個機關設施硬體。網路安全卓越中心是美國成立，我方必須掌握進度，這是是國際合作的平台與契機，網路攻擊無國界，針對跨國境網路犯罪，若不能跨國合作，知道壞人在哪裡也是徒呼負負。