民眾黨團提案修法增設「紅虛線」 卻讓柯文哲被打臉

都會區停車位一位難求，家長違停接送的亂象頻傳，民眾黨團提案修正道路交通管理處罰條例，建議增設「紅虛線」，讓有接送孩子需求的家長，可暫時停車30秒，今上午送立法院交通委員會審議。不過立委魯明哲卻當場出示2年半前的新聞報導，指早在2017年12月，北市里長何國榮就曾提案建議施作暫時停車線，不過當時北市交通局卻以三個理由打槍。

魯明哲質疑，民眾黨主席、台北市長柯文哲2年半來，連試辦都不敢試辦，既然2年半來都做不到，卻要立院2天內通過初審，恐怕大家都會疑慮。

據了解，北市中正區新營里長何國榮曾在2017年12月時提出建議，認為北市可設置「紅色虛線」，允許暫時停車上、下乘客，以維持交通順暢。不過當時何國榮的提案卻遭北市交通局打槍，認為現有黃線已涵蓋上述範圍，繪設紅虛線也可能會產生機車違停在無線空間問題，造成執法困難，且北市已在每200公尺紅線增繪6至8公尺不等黃線。

魯明哲表示，如今2年半過去，北市卻完全都沒有試辦，本來還想說可以報告試辦成果，這樣子委員會會有疑慮。

立委李昆澤則說，民眾黨團提案暫時停車30秒，交通部修正為60秒，但不管是30秒還是60秒，應該要有相關科技基礎，這不是在喊價，相關單位應該要針對所有可能樣態進行實測，要明確說明，尤其修法涉及全國標線的識別，不僅僅只是台北市的問題要解決，建議應該要更謹慎的討論。

對此，民眾黨團總召、立委賴香伶表示，當時里長是為了民眾的需求提出修正方向，修法是可行的公共討論議題，如果方向是對的，是不是可以有試辦空間；民眾黨立委邱臣遠也說，希望可以用附帶決議的方式，讓台北市先行試辦。

不過法制局表示，現行道路交通管理處罰條例沒有暫時停車的定義，即便劃設也沒有法令效果，恐怕也會產生混淆，且暫時停車的功能，可以在作法上彈性達成，法條上不一定要疊床架屋。

此外，有不少立委說，法條寫得這麼死，可能會造成員警在執行上的困擾，甚至被質疑怎麼不是40秒、70秒，反而引起不必要的紛爭，建議應該要搜集更多大數據，再來決定是否要修法，全案最後決議擇期再審。