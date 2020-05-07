交通違規舉發三個月被嫌太久 立院修法縮短舉發期

依照現行交通管理處罰條例規定，民眾若有超速等交通違規事項，最晚可能要等三個月才收到罰單，引發不少民眾抱怨，前天做什麼都忘記了，更何況是三個月前的事情，尤其是收到罰單想要申訴時，三個月前的「證據」該從何找起，更是困難重重。

為此，立委劉櫂豪等16名立委提案修法，規定警方舉發期限修正為兩個月內。全案今上午經立法院交通委員會初審通過。

不過警政署表示，沒有一個員警敢讓交通舉發證據超過三個月，因為這是員警的行政責任，但是近年來平均每年罰單張數不斷在增加，前年約1100萬張罰單，去年則增加至1200萬張罰單，其中有不少是民眾檢舉案，民眾檢舉來的不能不處理，還要檢查人事時地物，弄清楚才能夠開單，這也導致員警工作量暴增。

警政署表示，員警工作壓力很大，罰單量只會越來越多，若舉發時間還要再壓縮一個月，員警恐會更辛苦。

劉櫂豪強調，自己有去了解，現在處理一個罰單，時間大概是一個月左右，若是ETC則是一個半月左右，因此提案希望縮短舉發時間，從現行的三個月，縮短為兩個月，讓民眾早點知道自己有交通違規，另外也避免增加警力負擔。

立委何純欣則說，如果民眾被開單，得等到兩、三個月後才收到紅單，收到後還要回想當天發生什麼事情，甚至申訴要回頭找證據，還可能找不到，建議警政署應該調整行政流程，讓開單處理程序更有效率。