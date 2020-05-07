行政院會拍板警械使用糾紛回歸國賠 並成立調查小組

台北市員警張景義7年前追捕嫌犯，為阻止嫌犯開車衝上人行道而開槍，卻導致嫌犯死亡，遭以業務過失致死罪起訴纏訟多年，去年5月底才無罪定讞。張景義無罪定讞將滿周年的前夕，行政院會今通過「警械使用條例」部分條文修正草案，擬讓人民對警察違反警械使用規定、侵害人民權益的賠償，回歸國家賠償機制；另增設「警械使用調查小組」，協助調查真相。

內政部指出，「警械使用條例」部分條文修正，係因距離上次修法已超過17年，社會環境大不相同，對警察執行公務的警械規範不足，欠缺實務功能，因此修正；同時增訂使內政部組成調查小組，針對警察使用警械致人死亡或重傷爭議之使用時間、過程與相關行政責任進行調查並提供意見。

這次修正有三大重點，第一是警察人員執行職務因未攜帶警械、未能有效使用警械或認以不使用警械為適當時，得使用其他足以達成目的的物品，且使用時視為警械；第二則是，內政部應遴聘相關機關、構代表及專家學者組成調查小組，得依職權或依司法警察機關之申請，就所屬人員使用警械致人死亡或重傷爭議案件的使用時機、過程與相關行政責任進行調查及提供意見。

對於太陽花學運時，警棍使用上也曾遭受質疑，是否會回溯調查，內政部次長陳宗彥指出，這個法律的修正沒有溯及的問題，但若司法機關覺得有必要，未來會依照司法機關的囑託進行調查。

第三則是關鍵第11條的修法，警察依規定使用警械，致人民生命、身體或財產遭受損失時，人民得請求補償；以及，警察執行職務違規使用警械，致侵害人民自由或權利時，依國家賠償法規定辦理

不過此修法也有但書，就是警察若出於故意行為所致侵害人民自由或權利時，賠償機關得向其求償。

陳宗彥解釋，修法重點是要讓員警在執勤上，不要有那麼多擔憂，以張景義案例來看現在的修法，類似案件發生時會組成調查小組調查用槍過程是否恰當，符合比例原則，提供司法機關參考，後續賠償部分，就不只限縮第三人，也會擴及旁邊受到影響的部分，也會由國家一併負擔，但如果員警有故意或違法的過程，還是要課責。