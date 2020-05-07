外交部尋求其他國家從俄國一起撤僑 近日將有具體方案

受到新冠肺炎疫情影響，仍有我國人滯留海外；外交部今天表示，滯留馬爾地夫的國人有28人，目前外交部在看是否有其他國家的人滯留當地可以合作一起撤，仍在洽談，希望這一兩天有具體方案，而俄羅斯也有國人表示想回台，外交部已責成相關駐外館處通力積極接洽相關單位，同時與滯留俄國國人保持密切聯繫，提供必要協助，外館將持續積極協調各種可能方案，以協助國人早日順利返國。

外交部亞太司司長葛葆萱今天在例行記者會上表示，外交部目前正積極協助滯留馬爾地夫國人返台，有和幾家航空公司和包機公司接洽，希望能以較合理的價錢讓國人返國，沒有考量華航和長榮兩間國籍航空是因為他們沒有飛馬爾地夫的航權。

葛葆萱說，有的航空公司報價太高，不是飛到台北，而是離開馬爾地夫就要十幾萬，所以外交部正積極找其他航空公司，目前已鎖定兩三間，價錢稍微低，另一個考量是因為只有28人，分攤起來費用很貴，目前在看其他國家是否也有國人滯留當地，可以合作，目前還在談，希望這一兩天有具體方案。

傳出有滯留俄羅斯國人表達返國意願，外交部發言人歐江安說，駐俄羅斯代表處經過洽詢，目前滯留俄國有100多位國人表達自行搭乘包機返台的意願，因急欲返國的國人人數有限，且租用包機價格昂貴，考量分攤費用過高，駐處同時多方協調其他國家航空公司，持續爭取我國人得以較合理的方式搭乘適當專機返台。

歐江安說，雖經外感不斷努力，多方洽談各種可能性，目前因為轉機國家禁止外籍人士入境、相關國家已暫停對外飛航、無航班可銜接返台航段等因素，尚未能獲得符合我方期待的結果。

歐江安說，外交部已責成相關駐外館處通力積極接洽相關單位，同時與我滯留俄羅斯國人保持密切聯繫，提供必要協助，外館將持續積極協調各種可能方案，以協助國人早日順利返國。