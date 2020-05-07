快訊

中年男申請擴大紓困補助未過 竟拿起原子筆企圖刺頸

萬元紓困亂三天 蘇貞昌今滅火道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外交部尋求其他國家從俄國一起撤僑 近日將有具體方案

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部亞太司司長葛葆萱。記者徐偉真/攝影
外交部亞太司司長葛葆萱。記者徐偉真/攝影

受到新冠肺炎疫情影響，仍有我國人滯留海外；外交部今天表示，滯留馬爾地夫的國人有28人，目前外交部在看是否有其他國家的人滯留當地可以合作一起撤，仍在洽談，希望這一兩天有具體方案，而俄羅斯也有國人表示想回台，外交部已責成相關駐外館處通力積極接洽相關單位，同時與滯留俄國國人保持密切聯繫，提供必要協助，外館將持續積極協調各種可能方案，以協助國人早日順利返國。

外交部亞太司司長葛葆萱今天在例行記者會上表示，外交部目前正積極協助滯留馬爾地夫國人返台，有和幾家航空公司和包機公司接洽，希望能以較合理的價錢讓國人返國，沒有考量華航和長榮兩間國籍航空是因為他們沒有飛馬爾地夫的航權。

葛葆萱說，有的航空公司報價太高，不是飛到台北，而是離開馬爾地夫就要十幾萬，所以外交部正積極找其他航空公司，目前已鎖定兩三間，價錢稍微低，另一個考量是因為只有28人，分攤起來費用很貴，目前在看其他國家是否也有國人滯留當地，可以合作，目前還在談，希望這一兩天有具體方案。

傳出有滯留俄羅斯國人表達返國意願，外交部發言人歐江安說，駐俄羅斯代表處經過洽詢，目前滯留俄國有100多位國人表達自行搭乘包機返台的意願，因急欲返國的國人人數有限，且租用包機價格昂貴，考量分攤費用過高，駐處同時多方協調其他國家航空公司，持續爭取我國人得以較合理的方式搭乘適當專機返台。

歐江安說，雖經外感不斷努力，多方洽談各種可能性，目前因為轉機國家禁止外籍人士入境、相關國家已暫停對外飛航、無航班可銜接返台航段等因素，尚未能獲得符合我方期待的結果。

歐江安說，外交部已責成相關駐外館處通力積極接洽相關單位，同時與我滯留俄羅斯國人保持密切聯繫，提供必要協助，外館將持續積極協調各種可能方案，以協助國人早日順利返國。

外交部 俄羅斯 馬爾地夫

延伸閱讀

疫情升溫旅俄台人回家困難重重 外交部：積極協助

美議員和駐聯合國大使 推文支持台灣參與WHA

外交部：兩友邦為我向WHO提案 美日連署「正進行中」

外交部強調第三波捐707萬片口罩 民間愛心分開處理

相關新聞

美中對峙 邱國正：台灣要趨利避害 非美代理人

蔡英文520總統就職即將來臨，由於時近中國大陸兩會召開，美中對峙嚴重，朝野立委關切蔡總統就職演說如何對兩岸與美中關係表態...

深夜連環叩林輝煌致歉 高嘉瑜：這個人怪怪的

民進黨立委高嘉瑜爆料遭司法院秘書長林輝煌「深夜連環叩」後，林輝煌上午在立法院受訪再次致歉，並澄清是急著想跟對方解釋誤會。...

交通違規舉發三個月被嫌太久 立院修法縮短舉發期

依照現行交通管理處罰條例規定，民眾若有超速等交通違規事項，最晚可能要等三個月才收到罰單，引發不少民眾抱怨，前天做什麼都忘...

行政院會拍板警械使用糾紛回歸國賠 並成立調查小組

台北市員警張景義7年前追捕嫌犯，為阻止嫌犯開車衝上人行道而開槍，卻導致嫌犯死亡，遭以業務過失致死罪起訴纏訟多年，去年5月...

外交部尋求其他國家從俄國一起撤僑 近日將有具體方案

受到新冠肺炎疫情影響，仍有我國人滯留海外；外交部今天表示，滯留馬爾地夫的國人有28人，目前外交部在看是否有其他國家的人滯...

馬英九：台灣能捐的不只是口罩 應捐款與世界研發疫苗

新冠肺炎疫情肆虐全球，已有360多萬人確診感染，近26萬人死亡。前總統馬英九表示，盡快研發出有效的疫苗，是遏制疫情的關鍵...

駭客攻擊台灣 邱國正：不認為520前有什麼特別

近來台灣中油、台塑化等陸續遭惡意軟體攻擊。國安局長邱國正今天表示，因為疫情，使用網路機會增加，這類現象也會有較多呈現，相...

深夜8通電話急叩高嘉瑜？司法院秘書長：急著解釋對方誤解

立法委員高嘉瑜爆料質疑司法院秘書長4月15日晚上10時13分至40分間，半小時打了8通電話給她，質疑「過去你有這樣的經驗...

水利會改官派 蘇煥智：不是改制，是沒收

農委會擬修法將農田水利會改為公務機關引發爭議，前台南縣長蘇煥智昨在立法院公聽會表示，改制將剝奪私產。土地及一五○萬名會員選舉權，「這不是改制而是沒收」，但也有水利會會長說，改為公務機關才有公權力跟裁罰權，對水質、農田安全更有保障。

人約盟 盼委員嫻熟國際人權標準

立法院通過「監察院人權委員會組織法」，但長年推動設立「國家人權委員會」的「人權公約施行監督聯盟」執行長黃怡碧認為，立法只完成一半，將來可能提出聯盟的修法草案版本，明確規定委員如何執行職務，完善人權促進及保障功能。

總統府人權諮詢會 5月19日走入歷史

立法院去年世界人權日當天三讀通過「監察院國家人權委員會組織法」，未來於監察院成立國家人權委員會，處理國家人權事務。總統府人權諮詢委員會五月十九日將終止運作走入歷史，蔡英文總統昨在最後一次會議致詞表示，政府的人權促進和保障將進入全新階段，台灣的人權會愈來愈好。

蘇貞昌續任閣揆…陳菊掌監院？蘇嘉全接府秘？520前明朗

距離五二○總統就職剩下不到兩周，據了解，蔡英文總統在衡量國內外政治情勢等因素後，日前決定蘇貞昌在五二○後續任閣揆，並於下周四之前，將再次邀請蘇貞昌出任行政院長，內閣人事調整也會在蔡總統宣布蘇貞昌續任閣揆後正式展開。

熱門新聞

圖表看疫情／巴西總統府發言人確診 俄疫情重創普亭聲望

以為好欺負？高嘉瑜：司法院祕書長深夜急叩破口大罵

最新基因分析顯示：新冠病毒去年底已在全球各地人傳人

酒店復業有望 指揮中心：做好防疫就可以開

陳其邁大數據防疫寫成論文 台灣模式登「醫學網路研究期刊」

「嘉玲」沒來！ 新增1旅外工作者新冠肺炎境外確診個案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。