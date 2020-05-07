國安局設置天線偵控中心 明年更新偵蒐裝備
國安局長邱國正上午列席立法院外交及國防委員會，就「我國科技情報工作之現況與未來策進作法」提出專案報告。因應立委詢問，他肯定，國安局成立有天線偵控中心，在訊號蒐集和網路情蒐已建立自己的能量，而明年新預算會期，國安局針對將有新情蒐裝備更新案。
民進黨立委蔡適應上午質詢表示，國安局情蒐方式，包括衛星偵照、衛星電偵與網路情蒐。國安局披露設置有「天線偵控中心」，屬於地面設備，攔截地面訊號，而衛星就是偵照。衛星偵照的運用，空中訊號截收與網路情蒐，科技情報取得是否有其他管道？
邱國正肯定上述資訊，並表示，國安局情蒐力確包括衛星偵照，另包括友邦分享。立委詢問，國安局在訊號蒐集和網路情蒐已建立自己的能量，並在年底有新裝備更新案，擴展情蒐能量，已呈報建案。邱國正表示，對。立委允諾，國會將會支持，希望買到有用的東西。
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