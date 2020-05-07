馬英九：台灣能捐的不只是口罩 應捐款與世界研發疫苗

新冠肺炎疫情肆虐全球，已有360多萬人確診感染，近26萬人死亡。前總統馬英九表示，盡快研發出有效的疫苗，是遏制疫情的關鍵，歐盟及世界多國為此發起募款，籌措疫苗研發資金，超過30個國家承諾捐款達80億美元。我們的鄰國韓國日本也都響應此計畫，分別捐款5000萬美元及8億美元。他呼籲政府也響應國際募款，捐助資金與世界聯手研發疫苗，相信台灣能貢獻的，不只是口罩。

馬英九表示，在這場疫情中，中華民國一直是防疫模範生，不僅國內疫情受到有效控制，並啟動3波國際人道援助行動，總共對外捐贈2300萬片口罩。蔡英文總統說，「當各國面對疫情擴散、急需協助的此刻，基於人道考量，台灣絕不能袖手旁觀」，這點他十分認同，也一向主張台灣在國際社會上應扮演人道援助者的角色，在他任內我國也積極參與國際人道援助。

馬英九說，這次台灣防疫有成，除捐口罩外，他呼籲政府也響應國際募款，捐助資金與世界聯手研發疫苗，進一步實踐蔡總統所言，「在面對全球疫情的挑戰下，臺灣是世界聯手防疫不可或缺的一員」。

馬英九說，2009年H1N1新型流感全球大流行，我政府向世界衛生組織(WHO)捐贈價值500萬美元的疫苗；2018年，伊波拉病毒在非洲蔓延，蔡總統宣布捐100萬美元給WHO，作為對抗伊波拉病毒的基金。雖然這兩次對世衛的捐助都因為政治因素而未竟全功，但具體展現台灣有實力，絕對可以在全球公衛及防疫體系中，扮演更積極的角色。這次新冠肺炎海嘯襲捲世界，嚴重程度世紀僅見，台灣能貢獻的，絕不僅只是口罩，政府提出不亞於過去的捐款，更能向全世界證明，中華民國參與國際事務的誠意與決心，「Taiwan can help, Taiwan is helping, and Taiwan can help more」。