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龐培歐公開力挺台參與WHA 外交部表示由衷感謝

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影

美國國務卿龐培歐6日主持記者會時公開向世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞喊話，呼籲邀請台灣以觀察員身分出席將在本月舉行的世界衛生大會（WHA）；外交部今天表示，由衷感謝龐培歐親自公開鼎力支持台灣參與國際組織，表達美國政府一貫堅定支持台灣的立場。

外交部發言人歐江安表示，感謝美國行政部門與國會持續不斷採取具體作為，支持台灣參與WHO，外交部將持續與美國及理念相近國家攜手合作，並肩維護台美雙方人民及全人類的健康與安全，並持續深化台美全球合作夥伴關係。

歐江安說，外交部已多次呼籲WHO作為保障及增進全人類衛生安全及水準的多邊機制，應該摒棄政治考量，確保疫病資訊的透明與即時、完整交換，更應該廣納國際社會所有成員及利害關係者，勿因為中國大陸的不當政治干預，阻撓台灣秉持「專業、務實、有貢獻」的原則參與相關的會議、機制及活動，與聯合國會員國分享我國成功的防疫經驗。

WHA 外交部 龐培歐

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