美中對峙 邱國正：台灣要趨利避害 非美代理人

蔡英文520總統就職即將來臨，由於時近中國大陸兩會召開，美中對峙嚴重，朝野立委關切蔡總統就職演說如何對兩岸與美中關係表態。國安局長邱國正上午在立法院被詢及時，否認台灣會在這些局勢中成為美國的代理人，他認為台灣必須趨利避害，不攪入別人的紛爭。

邱國正上午列席立法院外交及國防委員會，就「我國科技情報工作之現況與未來策進作法」提出專案報告。民進黨立委羅致政質詢表示，520是蔡總統就職，5月21日中國大陸政協開會，5月22人大開會。他說，以前中共是三月開會，對兩岸政策定調，我方於520回應人大定調，現在反過來了，我方520提出就職演說，可能針對兩岸議題表態後，中共在21、22日的人大會議中，對我520定調作回應。此節會否對我兩岸政策定調造成更大壓力？

國民黨立委江啟臣也表示，美國軍艦持續在南海自由航行，越南與中共對峙，美國B-1B轟炸機三度在台海周邊出現，不同以往只是軍艦；美國國防部同時宣示：向美國人民及盟友保證，美軍隨時作好準備，針對威脅維護在境外的權利。即南海延伸至台海，這些情勢在520前夕有什麼意義？而在美中對峙嚴重的新冷戰環境情況下，未來六個月，包括貿易、經濟戰，甚至科技管制、軍事競賽等，台灣會否成為美國代理人？台灣受到影響最嚴重將是哪方面？他建議國安局應對蔡總統的就職演說作出建議。

邱國正表示，人大等會議原本是三月開，因疫情搭到520這個節點，原因就我們來看，各種可能都有，他不能講中共有特定考量；但不只在兩會期間或520就職前後，中共壓力從未放鬆過，都會對台增加壓力，不管總統就職典禮所講，中共都在評估。

邱國正答詢時，否認台灣會成為美國代理人。他說，美中任何衝突與較勁，都會影響台灣；但不管任何狀況，台灣要趨利避害。避害就是不攪入別人的紛爭，強化自己的防衛能力，經濟有所呈現，醫療有貢獻。他允諾國安局會當前狀況向層峰作表達。