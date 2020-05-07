駭客攻擊台灣 邱國正：不認為520前有什麼特別

近來台灣中油、台塑化等陸續遭惡意軟體攻擊。國安局長邱國正今天表示，因為疫情，使用網路機會增加，這類現象也會有較多呈現，相關問題國安單位都有掌握，來源不易找，但有境外，但他不認為520之前會有什麼特別。

520總統就職日將屆，國家安全局局長邱國正上午赴立法院外交及國防委員會報告「我國科技情報工作之現況與未來策進作法」，並備質詢。

近日中油、台塑等公司遭到駭客攻擊，適逢520總統就職日即將到來，外界關切網路安全議題，邱國正會前接受媒體訪問時說，這類攻擊平常都會存在；因為疫情，居家辦公和隔離的人變多、使用網路的機會增加，這類現象也會有較多呈現，但他「不認為520之前會有什麼特別」。

邱國正說，平常使用網路就該有所防備，相關問題國安單位也都要掌握。至於攻擊來源，邱國正指出，來源不太容易找，但有境外，有些案子檢調單位已介入，他不便多談。國安局和其他國家都會交換情資，但在資訊尚未確定前不便評論。