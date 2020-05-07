深夜8通電話急叩高嘉瑜？司法院秘書長：急著解釋對方誤解

立法委員高嘉瑜爆料質疑司法院秘書長4月15日晚上10時13分至40分間，半小時打了8通電話給她，質疑「過去你有這樣的經驗打電話給立法委員？」，質疑林「難道以為她好欺負？」，覺得受騷擾。林輝煌表示，當天高嘉瑜因在跑行程，沒有接到電話，他為什麼會急著找對方解釋，是因她對最高法院的分案制度有誤解，如果讓她覺得「冒犯」，他致歉。

林輝煌說，高嘉瑜對最高法院爭議的調查報告有誤解，他急著解釋，若對方覺得「遭指責」，他再度道歉。

對於總統和行政院長都表示嘉義殺警案要上訴，林輝煌認為在台灣審判獨立已是稀鬆平常的事，法官不至於會受到影響。他也希望各界儘量克制，尊重審判獨立。