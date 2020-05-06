以為好欺負？高嘉瑜：司法院祕書長深夜急叩破口大罵

立法院司委會4月15日排審「國民參審法」草案，會中民進黨立委高嘉瑜質疑司法院官官相護，引發司法院秘書長林輝煌不滿，深夜半小時打8通電話要求說明，已涉騷擾。高今在立院質疑林難道以為她好欺負？林趕緊公開致歉。

由於林輝煌上午才在司法委員會上，公開嗆國民黨立委林為洲要求政府檢討恐龍法官判決說法不恰當，下午卻遭高嘉瑜爆料半夜連環叩立委「要求說明」，林的情緒管理能力也遭高質疑。

立法院司法委員會今安排「社會安全網」專題報告，輪高嘉瑜質詢時，立即爆料表示等林輝煌到立院很久，爆料質疑林4月15日晚上10時13分至40分間，半小時打了8通電話給高，「過去你有這樣的經驗打電話給立法委員？」

林輝煌聽聞質疑，立即表示，「跟委員抱歉，當天是急著跟委員解釋」，也坦言「過去沒有過」。高追問，「所以是特別針對我？」林再回，就是要跟委員解釋。高則反批，「是解釋嗎？還是氣急敗壞的破口大罵？」

高嘉瑜還原，當時林輝煌在電話裏面質疑，高為什麼把質詢內容放到臉書上？更表示不能接受高質疑司法院官官相護。高質疑，所有立委質詢影片也都在立法院網站上，她每個質詢都會放臉書上，代表可受公評、公開透明，這有什麼問題？

林輝煌再說，「我是試圖要跟委員解釋」。但林語畢卻再點爆高嘉瑜怒火，質疑「你捫心自問，你當天態度是一種解釋的態度？」高認為，林若在立院都不能誠實面對自己，面對立委質詢與監督是用這種態度，怎麼傾聽人民聲音？推司法改革？

高嘉瑜再還原，當天她質詢是點出人民對司法滿意度非常低，民眾對於司法信任遲遲不見提升，認為是因為有不適任的法官與檢察官新聞層出不窮，像過去評鑑委員會就曾質疑法律人官官相護，這些質詢內容哪一點讓林輝煌覺得有問題？

林輝煌再說，他是想跟委員解釋最高法院分案爭議的報告中，對於個案裏面認定的理由。

高嘉瑜動怒質疑，過去也有其他立委批評司法院官官相護，大家批評都有憑有據，林輝煌有質疑過這些質詢？「還是你覺得我比較年輕、還是我看起來是個女生，還是什麼原因你覺得我比較好欺負，所以你可以這樣子打電話來罵我？」

林輝煌聞言趕緊再致歉，強調「這個不敢啦」，只是想跟委員解釋。高再質疑，「你態度當時不是解釋啊，你質疑我把質詢影片放到臉書上，不滿意我說司法院官官相護，你有沒有這樣講？」

林輝煌見狀再低調表示，「詳細的對話內容，這個說實在的」，但話未結束，高嘉瑜再批，「對話內容從4月15日到今天，我一字一句都記得，而你身為在半小時內打了8通電話來罵我的人，你要在這裡跟我說你忘記說過什麼話嗎？」

林輝煌只能委屈表示，「如果讓你這樣聽起來覺得很不舒服，跟你鄭重的道歉」，但希望委員了解分案理由。

高嘉瑜質疑，她當天質詢提到的最高法院分案問題到現在也沒有解決，因遭質疑分案不公而被監察院調查的最高法院院長鄭玉山現在也已經退休，司法院也至今沒有檢討，一味用高傲、自我防護態度面對質疑與批評，司法改革永遠不會進步。

高嘉瑜更批評，林輝煌是她質詢過的官員中唯一有這種態度的，若林面對立委質疑都能用這樣的態度，不知道一般人民會遭遇什麼鄙視態度；林是法官出身，現在又是司法院秘書長，這次的行為讓她覺得林的情緒管理還要再進一步修煉。

對於高嘉瑜連番質疑，林輝煌最後僅表示，「感謝委員指教」。