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全台蓄水率下降 卓榮泰提醒勤洗手也要節約用水

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
南台灣今年以來迄未顯著降雨，台南南化水庫蓄水率剩不到2成，已露出邊坡。 記者吳淑玲／攝影
南台灣今年以來迄未顯著降雨，台南南化水庫蓄水率剩不到2成，已露出邊坡。 記者吳淑玲／攝影

民進黨中常會今天邀請「台灣水資源與農業研究院」院長虞國興以「新冠肺炎疫情下之水情因應對策」為題進行專案報告。報告指出，疫情期間，工業用水與商業用水下降，但民生用水成長，提醒大家珍惜水資源。民進黨主席卓榮泰表示，對抗新冠肺炎除了戴口罩、保持社交距離之外，最重要的就是「勤洗手」，所以在防疫期間更顯得水資源彌足珍貴，呼籲民眾勤洗手，也不忘節約用水。

卓榮泰說，水利署的即時水情資料顯示，近期全台各水庫的蓄水量都在持續下降中。北部的石門水庫，中部的鯉魚潭水庫蓄水率不到四成，南部的曾文、南化、阿公店等水庫蓄水率更跌到只剩一至二成，已對日常的供水產生相當大的威脅。所以在梅雨季節來臨前，政府相關單位務必要全力穩定民生及產業供水，確保民眾用水無虞。

卓榮泰表示，近年來受到極端氣候的影響，天然災害的發生似乎越來越不可預期，也無可避免，打造「韌性家園」已是刻不容緩。面對潛在災害的風險，平時應該做好防災、減災的準備，並強化災害應變能力，以降低災害發生時的衝擊，加快災後復原的速度。

卓榮泰說，報告提出的多項對策及建議，包括打造台灣成為「水鄉型社會」並建置「都會水鄉公園」、「系統性中小型蓄水池」等，都是要讓台灣家園更具韌性的良方，這些工作未來都需要中央與地方的通力合作，也需要民間的共同參與。常會將會把這些寶貴的意見提供給行政部門以及地方執政縣市參考。

石門水庫 卓榮泰 疫情

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