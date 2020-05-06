陪審參審一併試行 司法院：窒礙難行

「陪審參審一併試行推動大聯盟」4日提出訴求並發起連署。司法院今天表示，併行制窒礙難行，將導致配套制度複雜化，增加國民負擔，與引進國民參與審判之目的背道而馳。

人民參與刑事審判到底要採參審制還是陪審制，法界爭論多年；「陪審參審一併試行推動大聯盟」的發起團體，包括民間司法改革基金會、台灣陪審團協會、台灣北社等團體，而他們從4月30日發起連署後，目前已有超過100個團體、520名個人參與；另外，聯盟另外將於8日上午在立法院中山南路大門前舉辦陳情行動，邀請朝野政黨的立法院黨團代表，了解聯盟的訴求。

司法院晚間發布新聞稿指出，兩制若併行，司法院評估認為窒礙難行，絕無外界所稱「司法院、法務部與民間均認為可行之制度」。

司法院指出，兩制併行有違平等原則，即使賦予被告選擇權，仍有違反平等原則疑慮，且有鼓勵被告投機應訴之嫌，將導致配套制度複雜化，增加國民負擔，與引進國民參與審判之目的背道而馳， 「參審陪審併行」為司法改革國是會議中最不受支持之方案。

司法院表示， 在立法過程，務實理性討論，共同致力推動國民參與刑事審判制度，為根本之道；實際參與國民參審模擬法庭的民眾，有高達94.9%認為法官應在場參與討論，實證反映出民眾需要法律專業的法官在場協助，也印證民眾可以充分自主的作出決定。

司法院指出，相信國民法官制的施行，將能開啟司法與社會的對話交流，使個案判決結果兼顧國民正當法律感情及法律專業意見，進而整體提昇民眾對司法的瞭解及信賴。