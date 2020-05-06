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北市黨部主委競爭激烈 王孝維、薛凌人馬中常會繼續槓

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

民進黨北市黨部主委選舉將於5月24日投票，前立委薛凌與台北市前議員王孝維競爭激烈，最近不斷互控賄選及抹黑，民進黨為此透過今天中常會成立調查小組。民進黨主席卓榮泰表示，要求調查小組一周之內完成調查，他再度呼籲，互相攻擊不會受到青睞，也不會多一票，要求雙方克制。

民進黨發言人陳建名今天表示，針對台北市黨部主委選務爭議，今天中常會責成中常委鄭寶清、沈發惠及台北市黨部主委陳正德組成調查小組，將公正中立據實調查，並於下周中常會提出調查報告。

今天中常會也針對5月24日黨職改選「投開票所外設攤原則建議」進行討論，為方便防疫，黨中央建議各縣市黨部不得於投開票所周邊規畫、設置選舉候選人、公職等服務帳棚或攤位；民進黨公職團隊不得於投開票所周邊設置服務帳棚或攤位；為避免干擾投開票所秩序，並確保所有投票人員進出順暢，於投開票所半徑範圍30公尺內，不得喧嚷、懸掛旗幟或相關識別物及設置攤位，以維持投票所秩序。倘黨職人員選舉相關候選人及其團隊有提供服務之需要，亦請遵照中央流行疫情指揮中心、中選會有關防疫與社交距離之規範，並避免群聚而增添防疫之風險。若違反以上原則，依相關評議程序處理。

據了解，王孝維及薛凌雙方人馬今天也在中常會繼續互槓。支持王孝維的中常委黃承國對於投開票所半徑範圍30公尺內不得喧嚷、設置攤位有意見，組織部報告後，他發言指出，投票所周圍的路權都已經被不明人士借走，規定30公尺範圍要如何進行選務？要求黨中央負責。

另一名身為薛凌丈夫的中常委陳勝宏則在中常會通過調查小組之後也發言，強調選務「一定要公正」，被其他中常委認為似乎意有所指，場面尷尬。黨中央會後則表示，規定30公尺範圍只是為了防疫。

中常會 民進黨 北市

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