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藍型男議員接區黨部主委 揪年輕人「黨我們同在一起」

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
國民黨淡水區黨部今上午舉行主委交接，由新北市黨部主委黃志雄監交。記者吳亮賢 / 攝影
國民黨淡水區黨部今上午舉行主委交接，由新北市黨部主委黃志雄監交。記者吳亮賢 / 攝影

國民黨主席江啟臣上任後，喊出要培養年輕人才，新發言人團隊更是平均不到35歲，其中一位型男發言人陳偉杰，不但為新北市議員，今更接下淡水區黨部主委一職，成為淡水區黨部史上最年輕主委，他表示，將招聘在地年輕人加入黨部，與年輕人「黨我們同在一起」。

國民黨淡水區黨部今上午舉行主委交接，由新北市黨部主委黃志雄監交，國民黨秘書長、前新北市黨部主委李乾龍也親自到場見證，前淡水區黨部主委王淄岑表示，今年大選結束後，國民黨員都明白「改革的時刻到了」，交棒給年輕的陳偉杰議員，就是希望淡水區黨部成為其他黨部的模範，「世代交替不是嘴上說說，要有實際行動。」

陳偉杰指出，未來將推出「數位區黨部」計畫，推動「黨員服務數位化」，讓大家線上反應意見與討論，開會不必再勞師動眾，另外，也會招聘淡水在地年輕人加入黨部服務，設置「黨我們同在一起」線上社團，讓年輕人知道國民黨也有創新、活潑的一面。

陳偉杰說，要年輕人認同國民黨，就必須先與年輕人站在一起，日後會定期與年輕朋友聚會討論在地就學、在地就業、在地創生等議題，傾聽年輕人心聲，「我是黨部主委也是在地議員，多元身分加上多重資源，更能協助在地年輕人有更好發展。」

李乾龍致詞時表示，這次主席江啟臣進行黨內改革，第一步就是大量起用年輕人，不管是數位長、發言人、智庫學者，甚至是黨部主委，都鼓勵聘用年輕人；他也稱讚陳偉杰非常努力，前年以第一高票當選淡水議員，服務、問政都是第一，相信能開創新氣象，成為其他新北黨部模範。

國民黨發言人、新北市議員陳偉杰接下淡水區黨部主委。記者吳亮賢 / 攝影
國民黨發言人、新北市議員陳偉杰接下淡水區黨部主委。記者吳亮賢 / 攝影
國民黨淡水區黨部今上午舉行主委交接，國民黨秘書長、前新北市黨部主委李乾龍也親自到場見證。記者吳亮賢 / 攝影
國民黨淡水區黨部今上午舉行主委交接，國民黨秘書長、前新北市黨部主委李乾龍也親自到場見證。記者吳亮賢 / 攝影

淡水 國民黨

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