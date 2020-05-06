世衛議題備受關注 台部長：盼世衛拿出領導人風範

(德國之聲中文網) 台灣衛福部長陳時中周三 (5月6日) 在接見駐台外媒記者時，再次針對台灣是否能受邀參與5月18日登場的世衛大會做出回應。

他表示，根據世衛周一 (5月4日) 做出的回應，目前很難預測台灣是否能順利獲邀參與大會。但他也強調，雖然聯合國說台灣是否具有參與世衛的資格，是49年前便制定的事，但任何合理的事都應該能隨著時代而改變。

陳時中表示，既然台灣是否能取得世衛觀察員身份一事需經世衛成員國投票來決定，台灣也會尊重世衛透過程序正義所做出的決定。

但他也強調程序正義應被充分發揮:「然而，我們同時也要看這個組織的正義是被操控，還是世衛能真正發揮程序正義。如果正義能發揮好，這代表世衛領導人有做好。台灣政府認為世衛應該拿出世界領導人的態度，因為有態度世界就會進步。」

陳時中也藉此機會，針對世衛日前稱台灣提供的資訊「無價值」一事做出回應。他表示，在疫情初期，沒有專家能准確的判斷新冠疫情會如何發展，而對全球防疫來說，最重要的應該是各國都透明的將所知的訊息分享出來，才能有助於專家組成有意義的信息。

他反問：「只要每個人把片段的訊息都分享出來，專家便可將所有訊息組織成真正有用的訊息，並藉此幫助到人類。這不就是世衛組成的初衷嗎？」

當被問到如果重返世衛台灣能做出怎樣的貢獻時，陳時中說，在一個病毒快速流竄的時刻，世界不應有任何防疫漏洞，否則會造成全球防疫的阻礙。

他表示，台灣若不能加入世衛，便僅透過雙邊關系與其他國家交流。只能透過雙邊關系與其他國家交流。但如果台灣能重新獲得世衛觀察員身份的話，不僅台灣能更即時獲取第一手的疫情資訊，台灣也能將其抗疫的經驗，透過世衛與全球各國分享。

「中國提供的訊息很表面」

現場香港媒體也表示，有專家建議台灣能確保參與世衛大會的方式是在會前與中國達成共識，取得中國政府的認可。對此，陳時中也表示，台灣很願意在「不被矮化並保有國格」的情況下，與任何一個國家討論共識。

陳時中對於中國的關心，表示「任何國家要來關心台灣，我們都很歡迎。」但他也提到與中國合作的困難: 「台灣在疫情爆發後，與中國有一些往來，不過他們提供的大部分訊息都很表面，情報也不夠即時。我相信這或許也不是因兩國間的隔閡而造成的，而是他們可能有些資料不完整，所以相對提供的訊息也不完全。他們的資訊對我們來說有些幫助，但幫助有限。」

盼靠防疫經驗強化與他國關系

上周，外媒相繼報導美國與日本正在號召其他國家，寫聯署信給世衛秘書長譚德塞，呼籲他邀請台灣參加世衛大會。此外，澳大利亞媒體也報導，該國政府預計在世衛大會上，公開的表達支持台灣取得世衛觀察員的身份。美國國務院與美國在台協會自5月起，也開始透過社群媒體公開呼籲各國支持台灣重返世衛一事。

針對近日美國與日本號召其他國家表態支持台灣受邀參加世衛大會，陳時中也表示感謝。他說，台灣各地的使館與台灣外交部也積極與各國接洽與互動，他本人近日也與美國衛生部長阿札爾(Alex Azar) 進行了電話會議，阿札爾也表示樂於替台灣發聲。

此外，陳時中也說除了美國外，台灣也將歐盟各國視為可信任的夥伴，自疫情爆發後也數次與歐盟各國的駐台領事針對防疫進行交流。他說：「我上個月也跟歐盟友邦的各辦事處進行交流，這表示，台灣還是願意透過分享資訊，希望與各國建立信任關系。我也期許未來雙方在互信的前提下，能建立更好的關系。」

台灣的社會活動與邊境管制

隨著台灣疫情逐漸穩定，各界也關心台灣何時會考慮放鬆邊境管制，並重啟部分國際交流。陳時中説，台灣會考慮優先開放重要的經貿活動，試著在有管制的情況下，讓境外經貿活動變得更自由。他也重申，台灣考量邊境開放的順序是經貿活動丶人道救援，而旅游則是暫時還沒有考慮。

他說，畢竟現在是地球村，封鎖不可能長久：「大家在疫情中還是要過生活，而國際產業鏈不可能在短期內完全做改變，所以台灣會由經濟部與國發會來評估哪些經濟活動與生產鏈有國際交流的需求，並在台灣評估內部的應對能力後，做出最終的決定。」

對於人權與政府控制的拿捏，陳時中也提到，自疫情爆發後，台灣政府因防疫所需，開始展開特定的疫情監控，不過台灣的中央流行疫情指揮中心也不斷在探討如何在對隱私權造成最小傷害的情況下，進行監控。他說：「台灣目前是在封閉系統內進行疫情監控，所以能避免個資曝露。我們未來也會持續針對如何在監控中保障隱私權進行相關討論。」

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