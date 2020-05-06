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監院組織法修正後 蔡總統主持最後一次府內人權諮委會

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導

在立法院完成監察院組織法修正，未來將在監察院成立國家人權委員會，以院際高度，處理國家整體人權事務，總統府人權諮詢委員會也將走入歷史。蔡英文總統今天主持最後一次會議，她表示，監察院的「國家人權委員會」即將正式成立，政府的人權促進和保障工作將進入全新階段，台灣的人權會越來越好。

蔡總統說，在總統府的任務編組「人權諮詢委員會」，也完成了制度性落實人權保障的階段性任務，她特別感謝所有委員這些年的參與。

蔡總統在致詞時表示，距離總統府成立人權諮詢委員會，今年正好是第10年。距離2000年的「總統府人權諮詢小組」成立，時間則是20年。

蔡總統說，這20年來，「不論執政者是誰，我們都有1個共同的目標，那就是制度性的落實人權保障。」和20年前相比，主要的國際人權公約，已經陸續完成「國內法化」，並建立了國家報告審查制度，確保法律能夠接軌國際人權標準。

蔡總統也說，和20年前相比，台灣的人權法制和政策也更加完備。我們的性別平權、宗教自由、新聞和言論自由，在國際上都受到肯定。就在去年，台灣也剛成為亞洲第一個立法保障同性婚姻的國家。

蔡總統表示，也許在部分人權議題上，台灣還有一些進步空間；或是當特定個案發生時，人們對人權的信念會受到一些打擊。不過，只要我們回頭來看，就會發現普世的人權價值，已經1天比1天更加在臺灣社會落地生根。尤其，當我們有了符合「巴黎原則」、可以獨立行使職權的「國家人權委員會」，政府的人權促進和保障工作，將會進入全新的階段。

蔡總統表示，因為大家的努力，我們終於催生了「國家人權委員會」。接下來，展望新的階段，她要邀請大家繼續在每一個崗位上，深化人權保障，推廣人權教育。她相信台灣的人權會越來越好，台灣人民也會因為民主、自由、人權的價值，而更有自信地立足在世界上，「讓我們一起繼續努力」。

人權 總統府 監察院

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