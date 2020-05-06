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德國學校和營業場所本月全面重開
法新社報導，根據德國總理梅克爾與各邦首長達成的協議草案，關閉數周的德國學校和營業場所將在本月全面重開。
德國先前為防堵新冠肺炎疫情擴散，關閉學校和營業場所，根據法新社看到的協議草案，即使4月20日採取解除管制的初步措施，新增感染病例仍然不多，至今未發現新一波感染潮，更大膽的開放名正言順。
路透報導，梅克爾將於當地6日與各邦首長舉行電話會議敲定恢復正常生活的協議。不過，各邦可自訂開放學校、餐廳、戲院、健身房等場所的時程，也可自訂保持距離、衛生方面的規定。如果放鬆管制後感染病例增加到一定門檻，將立刻恢復管制。
根據約翰霍普金斯大學統計，德國累積感染案例超過16.7萬人，死亡6993人。
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