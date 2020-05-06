綠北市黨部主委選舉再爆惡鬥 卓榮泰：成立調查小組

民進黨台北市黨部主委選舉將於5月24日投票，前立委薛凌與台北市前議員王孝維競爭激烈，互控賄選及抹黑，今天王孝維在臉書反擊，薛凌也將舉行記者會駁斥，雙方爭執無終點。民進黨主席卓榮泰表示，將透過中常會成立調查小組，並要求一周之內完成調查，他再度呼籲，互相攻擊不會受到青睞，也不會多一票，要求雙方克制。

卓榮泰說，一但有選舉就必定有競爭，兩周前他就呼籲，拜託所有黨員同志，黨需要的是團結，同志情誼也要維持下去，要讓人民看到，民進黨現在的團結和1月11日大選以前一致，人民才會信任。

卓榮泰說，他很遺憾有許多紛爭，包括到黨中央陳情，今天又有檢舉和發文，他日前接到檢舉就進行了解，但黨沒有司法調查權，他只能動之以情，說之以理，當事人也有很多理由及說法，也言之成理，因此他當時希望不要有相關事情再發生，也請組織部注意各地選風及情況，但如今還是發生這個狀況。

卓榮泰提醒，在一對一的選舉中，應該把自己的優點多告訴黨員同志，互相攻擊或向黨中央叫陣，不可能受到青睞，也不可能多一票，不走旁門左道才是致勝之道，但他沒辦法遏止這樣的行為，就訴之以法，要透過中常會成立調查小組，調查所有案件，他任期有限，因此將要求一周內完成調查並提出報告，調查結果可能處以各種不同的處分，希望所有候選人不走旁門左道，遏止選風敗壞。