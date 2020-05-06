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新冠疫苗明年冬天全民接種？ 指揮中心：醫護優先

聯合報 / 記者楊雅棠陳婕翎邱宜君陳雨鑫／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心5月6日記者會，第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥，第二排由左到右為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組長周志浩。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心5月6日記者會，第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥，第二排由左到右為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組長周志浩。記者楊雅棠／攝影

國光生物科技公司今天宣布其開發新冠肺炎候選疫苗，注射新冠疫苗的小鼠血清抗體反應優異，可引發高力價中和抗體。接下來將加速人體試驗期程，期盼明年冬天讓全民均有機會接種。對此，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，若順利上市，醫護優先施打；指揮官陳時中則表示，對任何生技進展都很高興，過兩天會去聽取簡報，了解需給予何種協助。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，據了解國內幾家疫苗廠家和研究機構都很努力開發疫苗，各有不同方式，都在疫苗研發的部分，有些做到某些程度，國光也在動物身上嘗試，接下來就要看有沒有產生足夠抗體。雖然初步有不錯的結果，但疫苗的開發需要很多更近一步釐清，包括副作用毒性都還需要在動物試驗，最後才到臨床試驗，因此開發期程還需要一點時間。

張上淳說，雖然該公司宣稱明年上市，「我們當然也希望國內廠家可以順利開發給國人得到保護」，這是我們的期待，但還要看後續執行的每個步驟才知道結果。

若順利上市，是否有優先施打族群？疫情監測組組長周志浩表示，指揮中心有一個疫苗諮詢組，目前初步構想，以醫護優先，其餘風險族群排下來，這些風險族群要經過專家委員小組，評估施打多少人員，以及要評估可施打多少量，也會討論由政府購買。

陳時中表示，對於任何生技進展都很高興，過兩天會去國光聽取簡報，也會了解可給予什麼協助。

疫苗 疫情 張上淳

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