新冠疫苗明年冬天全民接種？ 指揮中心：醫護優先

國光生物科技公司今天宣布其開發新冠肺炎候選疫苗，注射新冠疫苗的小鼠血清抗體反應優異，可引發高力價中和抗體。接下來將加速人體試驗期程，期盼明年冬天讓全民均有機會接種。對此，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，若順利上市，醫護優先施打；指揮官陳時中則表示，對任何生技進展都很高興，過兩天會去聽取簡報，了解需給予何種協助。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，據了解國內幾家疫苗廠家和研究機構都很努力開發疫苗，各有不同方式，都在疫苗研發的部分，有些做到某些程度，國光也在動物身上嘗試，接下來就要看有沒有產生足夠抗體。雖然初步有不錯的結果，但疫苗的開發需要很多更近一步釐清，包括副作用毒性都還需要在動物試驗，最後才到臨床試驗，因此開發期程還需要一點時間。

張上淳說，雖然該公司宣稱明年上市，「我們當然也希望國內廠家可以順利開發給國人得到保護」，這是我們的期待，但還要看後續執行的每個步驟才知道結果。

若順利上市，是否有優先施打族群？疫情監測組組長周志浩表示，指揮中心有一個疫苗諮詢組，目前初步構想，以醫護優先，其餘風險族群排下來，這些風險族群要經過專家委員小組，評估施打多少人員，以及要評估可施打多少量，也會討論由政府購買。

陳時中表示，對於任何生技進展都很高興，過兩天會去國光聽取簡報，也會了解可給予什麼協助。