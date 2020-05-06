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台灣國抗議王鴻薇 雞蛋砸到副分局長被警架離
民黨文傳會義務副主委、議員王鴻薇日前上中國大陸央視節目，稱總統蔡英文為「台灣領導人」挨批。台灣國下午率眾到國民黨中央外抗議，批評王鴻薇說法貶低台灣總統，因等不到王鴻薇出面道歉，台灣國辦公室主任陳峻涵朝國民黨中央砸蛋，結果竟砸到中山分局副局長，當場被警方架離。
陳峻涵今率十名台灣國成員到國民黨前抗議，其中兩位成員分別戴著文傳會主委王育敏與王鴻薇的面具，陳要求王育敏跟黨主席江啟臣正視此事，別讓國民黨淪為中共宣傳工具，並當場喊口號「王鴻薇不要做習大的傳聲筒」，要身為台灣公僕的王出面道歉。
陳峻涵在結束記者會後，要求王鴻薇在三分鐘內道歉，並要國民黨派人出來面對，否則將拿漆成紅色的紅蛋蛋洗國民黨中央，由於最後國民黨未出面，王鴻薇也未道歉，陳峻涵將十顆紅蛋砸向國民黨黨部，結果不巧砸到中山分局副局長，因而遭警方架離。
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