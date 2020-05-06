為了防疫和紓困 江啟臣左斥蘇貞昌右批大陸

國民黨主席江啟臣今在中常會表示，行政院長蘇貞昌日前公布無保工作者納入擴大紓困，再次證明國民黨率先提出的排富發現金政策仍是最符合民眾需求，立即有效的紓困手段。但行政院急於搶功，在尚未與地方政府溝通下，提早在申請前兩天公布，已經造成地方政府第一線公務人員以及申請國人嚴重困擾。

江啟臣說，今天上午開放申請後，由於各項申請方式、門檻及舉證條件繁複，更讓申請民眾跟行政單位無所適從，再度讓民怨沸騰，感覺像是「萬元紓困之亂」。民眾申請踴躍，也令人擔憂群聚之間的問題，是否影響防疫工作？

因此，江啟臣表示，國民黨慎重呼籲，要終結紓困亂象，就是排富普發現金。這件事情全世界早已在做，並不是像執政黨所說的那樣的困難。請民進黨放下政治歧見，聽聽人民聲音，放棄擠牙膏式的樂透補助，普發現金，讓民眾安心。

而面對國際疫情未解，我國關注能否在一個多星期後參與即將召開的世界衛生大會WHA。江啟臣表示，WHO更應該展現醫療人權超越政治的高度，接受台灣實質參與WHA。台灣擁有優良的健保制度，以及健全的優良公衛體系，值得WHO借鏡。疫情蔓延全球化的現實，也凸顯台灣更需要WHO提供完整的資訊與協助。

江啟臣提及，日前中國大陸當局駐日內瓦代表團強硬否定台灣參與WHA的正當性，令人遺憾。國民黨希望，中國大陸當局駐日內瓦代表團之聲明，並不代表中國大陸當局的最後定案。我國更要明確表達，中國大陸當局無法在世衛代表台灣民眾，更欠缺對台灣公衛的了解，遑論實質協助與支持。中共當局一再以政治因素杯葛台灣參與世界衛生組織，不但引發國人反感，更對於世界公共衛生的工作造成妨害。

江啟臣說，國民黨對於友邦的支持表達感謝，也進一步呼籲民進黨政府在國際宣傳及動員之外，仍應面對及處理兩岸關係的癥結，爭取參與或重返世衛組織。

江啟臣說，他在上個月20日參與國際民主聯盟（IDU）線上會議，並且投書獲得刊登英文專論。他明確指出，台灣需要參與WHO，而世界衛生組織也需要台灣，即便遭到排拒，仍無法改變台灣不但有能力，更有意願參與WHO的事實。

「Leave no one behind」，江啟臣說，不遺漏任何人，是WHO一貫的立場，台灣人民的健康權益，當然不能被遺漏。國民黨堅定支持任何有助於參與或重返世界衛生組織的靈活、理性策略，也期盼台海兩岸執政者善用過去經驗，秉持求同存異的精神，以台灣2300萬人民的權益為最優先考量，創造兩岸與世界的三贏。