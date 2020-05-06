520後獲續任？ 國防部長嚴德發：沒有評論

媒體報導，蔡總統肯定國防部長嚴德發及參謀總長黃曙光等人表現，在520後兩人都將留任現職。國防部長嚴德發今日表示，內閣總辭與個人去留是總統職權，他沒有評論。

嚴德發今天列席立法院外交及國防委員會，專案報告「國軍軍風紀案件之處置、反霸凌、性騷擾與自殘防治等相關作為」。對於媒體詢及520留任與否，嚴德發表示，他當前最重要工作是恢復敦睦艦隊戰備與官兵健康，內閣總辭與個人去留是總統職權，他沒有評論。