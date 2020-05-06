才說要改革 國民黨中常委分縣市黨員直選案遭推翻

國民黨改革委員會今天針對中常委選制再度集會討論，黨中央原計畫推動的中常委分縣市由黨員直選案，今天再引發激辯並遭推翻，與會多數改革委員認為維持現行中常委全國選區，並由黨代表投票產生，既有人情味又可兼顧人際關係，因此傾向維持現制。常委直選或維持現制案仍相持不下。

據了解，由於上次組改會議最後完成了所謂的折衷直選案，但今天組改會多數主張維持現制，組改會傾向授權黨中央針對兩案的優劣進行分析，送下次組改會再討論。

除了直選案未達成共識，中常委及中央委員的員額減半也被推翻，維持現行中常委選任32席及中央委員210席，黨代表員額減半達成共識，另外中常委的任期也將與中央委員和黨代表一樣改為四年。

另外，今天組改會也有委員提案，建議把中常委的組成分為公職組和一般組，以保障非職業參選的民代，但村里長不在內，最後也達成共識。