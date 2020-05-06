影／公衛師法初審溝通小插曲 莊競程助理飆罵髒話

立法院社福衛環委員會今天初審「公共衛生師法草案」，應考資格仍是討論焦點。該草案今採逐條討論，由於有立委對部分條文有意見，朝野立委趁中間休息時加緊溝通、盼更促共識。

針對應考資格列入「公共衛生師法」，多位立委看法不一，邱泰源提修正動議主張，除了公共衛生學系外，醫學、護理學系畢業也可列入資格；民進黨立委蘇巧慧主張該規定，但不列入母法；立法院時力黨團，則主張不限相關科系，符合應修學分和專業實務就能應考。

不過過程中卻突然爆發插曲，立委溝通到一半時，民進黨立委莊競程的助理，突然對同黨立委邱泰源爆粗口、丟筆、丟文件大罵：「靠X啊！X你老師！你根本就不尊重公衛師！」，「聽不下去啦！為什麼醫師要尊重、公衛師就不用？」

此話一出令全場傻眼，不過邱泰源則淡定回應：「沒有不尊重公衛師」，該助理隨後也立刻被請出場外。

而在草案修改通過後，在場立委相當開心、並拍手歡呼，會後更開心合影紀念並致詞。莊競程在台上致詞時，先是鞠躬後，並為助理剛才的不禮貌，向邱泰源道歉，他說之後會好好處理；邱泰源則當場回應說「沒關係」。