聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／公衛師法初審溝通小插曲 莊競程助理飆罵髒話
立法院社福衛環委員會今天初審「公共衛生師法草案」，應考資格仍是討論焦點。該草案今採逐條討論，由於有立委對部分條文有意見，朝野立委趁中間休息時加緊溝通、盼更促共識。
針對應考資格列入「公共衛生師法」，多位立委看法不一，邱泰源提修正動議主張，除了公共衛生學系外，醫學、護理學系畢業也可列入資格；民進黨立委蘇巧慧主張該規定，但不列入母法；立法院時力黨團，則主張不限相關科系，符合應修學分和專業實務就能應考。
不過過程中卻突然爆發插曲，立委溝通到一半時，民進黨立委莊競程的助理，突然對同黨立委邱泰源爆粗口、丟筆、丟文件大罵：「靠X啊！X你老師！你根本就不尊重公衛師！」，「聽不下去啦！為什麼醫師要尊重、公衛師就不用？」
此話一出令全場傻眼，不過邱泰源則淡定回應：「沒有不尊重公衛師」，該助理隨後也立刻被請出場外。
而在草案修改通過後，在場立委相當開心、並拍手歡呼，會後更開心合影紀念並致詞。莊競程在台上致詞時，先是鞠躬後，並為助理剛才的不禮貌，向邱泰源道歉，他說之後會好好處理；邱泰源則當場回應說「沒關係」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言