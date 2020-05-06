影／等了20年 公衛師法草案黨團初審通過

「亞洲首例公衛師，邁向世界一大步！」等了20年，「公共衛生師法」草案，今在立法院社福及衛環委員會各黨團、立委初審時，逐條審議、協商下通過。預計將排入下周提報院會討論，進行二、三讀，並決議不須黨團協商。各黨團立委相當開心，並開心合影紀念。

相較於歐美國家自2003年起，陸續推動公衛師認證，但在台灣，公衛師對民眾而言，仍是陌生的名詞；但因近期新冠肺炎疫情，讓公衛師法再掀熱議，朝野黨團大力支持，力拚這會期通過。立院衛環委員會今天也再度初審「公共衛生師法草案」，其中包含應考資格等條文，仍是討論焦點。

該草案今採逐條討論，國、民、時力、民眾黨委員們，對第四條應考資格、第八條執業場域、第十三條執行業務內容第、三十條、三十三條違反相關情事罰鍰等條文有不同看法，因此再進行修正動議討論，並修改通過部分條文增列如下：

第四條應考資格部分，增列公共衛生學分與第二、三款所稱醫事與公衛相關學系、所、組、學位學程及第三款所稱公衛相關工作範圍、年資之認定，由中央主管機關為之；第八條第二項，公衛師事務所之名稱使用與變更、申請設立許可之條件、程序、許可之核發或廢止、收費規定、廣告內容限制及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。

第三十三條部分，公衛師事務所違反第八條第四項所定辦法中有關名稱使用與變更、申請設立許可之條件、收費規定或廣告內容限制之規定者，處新台幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，處一個月以上一年以下停業處分。

而在草案修改通過後，在場立委相當開心、並拍手歡呼，會後更開心合影紀念。立委陳椒華表示，感謝各黨團委員齊心齊力通過審查，未來期許衛福部、勞動部相關部會能整合適合公衛詩領域工作機會，並儘速訂定證照相關程序，讓公衛師能儘速投入如防疫等相關工作。立委張育美則說，公衛師法通過，讓台灣公衛師在亞洲又呈現領導趨勢，今天各黨派展現了「不可能的任務」。

立委蔡碧如表示，今天在醫療上「缺失的一角」終於補上了，過去近20年來，今天等於成立亞洲首例公衛師，也邁向世界一大步。立委邱泰源則特別感謝楊曜、黃秀芳、蘇巧慧等委員貢獻意見，以及相關單位協助，一起為全民健康努力。