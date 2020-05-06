一成外國人來申請 防疫補償金已發放2億餘元

今年三月底，一對英國情侶因疫情影響，入境台灣時被要求入住檢疫所，隔離14天，其家人接受BBC採訪時抱怨，台灣檢疫所像監獄引發爭議，指揮中心最後決議言論有損我國形象不發補償金，民眾才發現原來我國防疫補償金的請領不分國籍，根據衛福部統計，截至5月4日為止外國人申請占一成。

隨著疫情趨緩，我國居家隔離、居家檢疫、自主健康管理人數也持續遞減，根據中央流行疫情指揮中心統計，截至5月4日為止，僅有30多人正在執行居家隔離、9300多人正執行居家檢疫、7400多人正在執行自主健康管理。

衛福部社工司副司長蘇昭如表示，截至5月4日為止，申請件數已達6萬5649件，其中，照顧者申請件數為569件，而身分為外國人的占10.69％；所有申請件數中，已經審核完畢2萬54件，其中1萬9617件已經完成防疫補償金核發，總計發出2億5711萬餘元，平均每一件的防疫補償金為1萬3106元。

蘇昭如表示，照顧者件數相對少，主要是需要檢附的資料相對多，多在輔導協助申請，她表示，防疫補償金的申請，是自受隔離或檢疫結束後即可開始申請，申請權利最遲可在二年內行使，若不行使將會喪失權益，也呼籲民眾儘速申請。