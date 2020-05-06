判殺警犯無罪是恐龍法官？ 司法院：言詞羞辱不恰當

殺警被告一審判決無罪，引發輿論譁然，國民黨總召林為洲上午在立院司法委員會批政府要檢討恐龍法官判決，卻引爆司法院不滿回嗆。

司法院秘書長林輝煌表示，他須嚴正聲明，絕大多數法官都兢業期勉自己，有堅毅人格，對外界批評不致脆弱到不行；但對把判決結果不合己意，動輒汙名化為恐龍法官並不恰當，動不動就用言詞羞辱法官對台灣法治絕不是正面行為。

林為洲追問，「你是要針對我嗎？」林輝煌說，他是針對恐龍法官這樣的用語。林為洲則解釋，是社會的反映如此，無意再延續戰火。但國民黨立委鄭天財在詢問時，林輝煌再嗆，希望各界克制，尊重司法，再讓質詢氣氛尷尬。

會議召委、國民黨立委李貴敏趕緊出面調解，表示沒有人針對個案討論，是要檢討制度；沒有任何人對任何法官有任何不敬，不能一檢討就被認為有針對性。鄭天財也說，人非聖賢，司法院應藉個案發生檢討制度。

罹精神疾病殺警案嫌犯獲判無罪引發爭議，立法院司法委員會今安排「我國社會安全網運作之現況與策進作法」專題報告。對於近來各界批評，林輝煌強調，希望各界克制，尊重司法獨立。

民進黨立委周春米質疑，對於質疑是否悲憤？林輝煌否認有任何悲憤，表示在台灣審判獨立是非常稀鬆平常的事情。李貴敏則問，所以司法院認為有權利者應噤聲？林輝煌說，他的說明沒有任何針對性，但也不必要把法官看得這麼弱。

民進黨立委鄭運鵬則聲援，他支持檢方對殺警案上訴，但法務部長對未來重大案件要有標準答案，就是支持檢方上訴就好，不要以情緒行用詞造成對立。

法務部長蔡清祥表示，將來對於形容詞要更加學習，但他之前稱天理不容，是要表達的是殺警察這件事是不對的，要跟社會表達立場，執法人員的安全要特別維護，但他對判決沒有評論，向來尊重司法。

內政部也稱，捍衛警察執法權，尊重審判，但對判決結果深表遺憾。警政署長陳家欽也強調，只是主張應捍衛員警第一線安全。