快訊

不用大熱天排隊申請！99萬農民一萬元補貼直送帳戶

《誰是被害者》：死後才能「發聲」？那些等待被看見的傷痕

判殺警犯無罪是恐龍法官？ 司法院：言詞羞辱不恰當

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

殺警被告一審判決無罪，引發輿論譁然，國民黨總召林為洲上午在立院司法委員會批政府要檢討恐龍法官判決，卻引爆司法院不滿回嗆。

司法院秘書長林輝煌表示，他須嚴正聲明，絕大多數法官都兢業期勉自己，有堅毅人格，對外界批評不致脆弱到不行；但對把判決結果不合己意，動輒汙名化為恐龍法官並不恰當，動不動就用言詞羞辱法官對台灣法治絕不是正面行為。

林為洲追問，「你是要針對我嗎？」林輝煌說，他是針對恐龍法官這樣的用語。林為洲則解釋，是社會的反映如此，無意再延續戰火。但國民黨立委鄭天財在詢問時，林輝煌再嗆，希望各界克制，尊重司法，再讓質詢氣氛尷尬。

會議召委、國民黨立委李貴敏趕緊出面調解，表示沒有人針對個案討論，是要檢討制度；沒有任何人對任何法官有任何不敬，不能一檢討就被認為有針對性。鄭天財也說，人非聖賢，司法院應藉個案發生檢討制度。

罹精神疾病殺警案嫌犯獲判無罪引發爭議，立法院司法委員會今安排「我國社會安全網運作之現況與策進作法」專題報告。對於近來各界批評，林輝煌強調，希望各界克制，尊重司法獨立。

民進黨立委周春米質疑，對於質疑是否悲憤？林輝煌否認有任何悲憤，表示在台灣審判獨立是非常稀鬆平常的事情。李貴敏則問，所以司法院認為有權利者應噤聲？林輝煌說，他的說明沒有任何針對性，但也不必要把法官看得這麼弱。

民進黨立委鄭運鵬則聲援，他支持檢方對殺警案上訴，但法務部長對未來重大案件要有標準答案，就是支持檢方上訴就好，不要以情緒行用詞造成對立。

法務部長蔡清祥表示，將來對於形容詞要更加學習，但他之前稱天理不容，是要表達的是殺警察這件事是不對的，要跟社會表達立場，執法人員的安全要特別維護，但他對判決沒有評論，向來尊重司法。

內政部也稱，捍衛警察執法權，尊重審判，但對判決結果深表遺憾。警政署長陳家欽也強調，只是主張應捍衛員警第一線安全。

司法院 恐龍法官 殺警

延伸閱讀

「紓困要有效率」 藍再喊排富發現金

敦睦艦隊是否有隱匿疫情？ 林為洲要求法務部查明真相

杜絕思覺失能淪為免死金牌 李貴敏要求法務部年內修法

綠委提「韓國瑜條款」卡侯友宜？藍營：幫鄭文燦開道

相關新聞

拚2024全台Long stay？ 柯文哲：還早得很

錢櫃大火發生時，台北市長柯文哲人正在屏東參訪，傳出柯文哲是為布局2024，要以類似Long stay方式各縣市走透透。對...

火箭是運輸工具歸交通部管？科技部：仍在跨部會研商

我國首間民營火箭公司晉陞去年底在台東試射火箭，先後引發當地原民反彈，基地地目不符等問題，按合約最遲今年6月要發射。一支火...

向對岸釋和緩訊息 江啟臣力邀連勝文入智庫

國民黨智庫國家政策研究基金會昨天改組董事會，黨主席江啟臣兼任董事長，中央委員連勝文出任副董事長。知情人士指出，連勝文之前未同意此人事安排，因江聲稱要終結兩岸「買辦文化」主張；江多次力邀，上周六才獲連首肯，江也藉此向對岸釋出和緩訊息。

一成外國人來申請 防疫補償金已發放2億餘元

今年三月底，一對英國情侶因疫情影響，入境台灣時被要求入住檢疫所，隔離14天，其家人接受BBC採訪時抱怨，台灣檢疫所像監獄...

判殺警犯無罪是恐龍法官？ 司法院：言詞羞辱不恰當

殺警被告一審判決無罪，引發輿論譁然，國民黨總召林為洲上午在立院司法委員會批政府要檢討恐龍法官判決，卻引爆司法院不滿回嗆。

投票所找不齊...反韓北漂高雄人怒批高市府黑手操弄

中選會最近和高雄市政府隔空互相喊話，頻頻過招也激起高雄市長韓國瑜罷免案的討論度；在新北市工作的林姓高雄市民認為，他一定會...

「挺韓但怕模糊焦點」 韓粉轉為低調支持韓國瑜

高雄市長韓國瑜罷免案距離投票剩一個月，「韓粉」這次不像兩年前選舉時那麼激情，但仍在運作，希望能催出反對罷免者投票；國民黨...

總統就職紀念套幣出爐 金幣56,000元破紀錄

第十五任總統副總統就職紀念幣將於五月七日上網提供申購，二十日則可於台灣銀行各分行購買，中央銀行發行局局長施遵驊表示，這是...

真金貴！蔡總統520就職紀念金幣 售價創新高

慶祝520總統副總統就職，中央銀行循例發行紀念金銀幣，但由於國際金價飆高 ，第15任總統紀念金幣價格創新高，每枚5.6萬...

外傳接任海基會秘書長？洪耀福：我退休了

蔡英文總統將在5月20日展開第二任期，人事改組也成焦點，日前傳出民進黨前秘書長洪耀福可能接任海基會秘書長，也被認為可能是...

英廣播專訪吳釗燮 談台灣成功防疫經驗

外交部長吳釗燮近日接受英國Monocle雜誌電台專訪，談台灣防疫的成功與策略。吳釗燮表示，台灣希望對全世界分享台灣防疫經...

補齊最後一塊拼圖 學者籲太空中心納火箭直隸總統府

我國首間民營火箭公司晉陞試射火箭遇多項阻礙，凸顯火箭新興科技尚無主管機關，科技部擬邀跨部會研商。科技部表示整理多國資料，...

熱門新聞

圖表看疫情／美死亡病例逾7萬 川普可能與習近平通話表達不滿

他駕機擊落兩架米格 台海空戰英雄歐陽漪棻病逝

磐石艦病例染疫卻未產生抗體 張上淳曝原因

4例確診者出院「復陽」 張上淳：新冠病毒特性

整理包／今日再現零確診 全台維持438新冠病例

再籲中疫情透明化 川普：可能會與習近平通話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。