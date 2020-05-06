影／紓困金發放急上路民不滿!柯怨中央沒替地方多著想

因應疫情所帶來的經濟影響，行政院祭出擴大急難紓困方案，6日開始接受民眾申辦，許多民眾一早就到區公所排隊等領補助，以台北市南港行政中心為例，上午未見擁擠排隊人潮，不過有民眾抱怨，政府說要從寬認定，最後卻領不到補助。他表示自己是低收入戶，公司也未幫他保工會，公所人員卻說他資格不符，他抱怨是被區公所故意刁難。

台北市長柯文哲6日主持記者會也抱怨，中央下命令時應多給地方政府前置作業時間，而不是倉促上路後，等著被民眾罵。他比喻北市府只是捕手，不是投手也不是打擊手，投手丟什麼球都要接，但接的很痛苦。