快訊

不用大熱天排隊申請！99萬農民一萬元補貼直送帳戶

《誰是被害者》：死後才能「發聲」？那些等待被看見的傷痕

影／紓困金發放急上路民不滿!柯怨中央沒替地方多著想

聯合報 / 記者王彥鈞 楊凱竣 MNG 台北即時報導
擴大紓困方案今上路第一天，台北市長柯文哲6日主持記者會抱怨，中央下命令時應多給地方政府前置作業時間，而不是倉促上路後，等著被民眾罵。他比喻北市府只是捕手，不是投手也不是打擊手，投手丟什麼球都要接，但接的很痛苦。記者王彥鈞攝影
擴大紓困方案今上路第一天，台北市長柯文哲6日主持記者會抱怨，中央下命令時應多給地方政府前置作業時間，而不是倉促上路後，等著被民眾罵。他比喻北市府只是捕手，不是投手也不是打擊手，投手丟什麼球都要接，但接的很痛苦。記者王彥鈞攝影

因應疫情所帶來的經濟影響，行政院祭出擴大急難紓困方案，6日開始接受民眾申辦，許多民眾一早就到區公所排隊等領補助，以台北市南港行政中心為例，上午未見擁擠排隊人潮，不過有民眾抱怨，政府說要從寬認定，最後卻領不到補助。他表示自己是低收入戶，公司也未幫他保工會，公所人員卻說他資格不符，他抱怨是被區公所故意刁難。

台北市長柯文哲6日主持記者會也抱怨，中央下命令時應多給地方政府前置作業時間，而不是倉促上路後，等著被民眾罵。他比喻北市府只是捕手，不是投手也不是打擊手，投手丟什麼球都要接，但接的很痛苦。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

延伸閱讀

罵柯文哲廢物、嗆炸市府 網友判3月刑定讞

錢櫃大火釀六死 柯文哲：練台生應比我更關心企業品牌

拚2024全台Long stay？ 柯文哲：還早得很

錢櫃火警究責 柯文哲：反對出事後抓人祭旗

相關新聞

「說得簡單但超複雜」 紓困民怨：蔡英文的錢不好拿

政府紓困加碼，「有工作無加保」、「無投保農漁民」2類人可申請現金1萬元，今早「有工作無加保」開始申請，三重區公所旁的過圳...

擴大紓困開跑沒人潮 斗六公所：緊急應變分散人流

行政院5月4日公布擴大紓困方案，放寬急難救助標準，讓無加保工作者可以申請紓困1萬元，這幾天雲林縣各地公所即湧現詢問人潮，...

申請紓困湧人潮 謝龍介：目睭看著粿 腳去踏到火

行政院擴大紓困對象，要讓無保工作者領1萬元補助金，今起受理申請，台南各區公所都湧人潮。市議員謝龍介說，是好措施卻因急就章...

中央紓困何其多 中市議員轟荒腔走板當宣傳工具

行政院長蘇貞昌宣布新一波紓困方案，鎖定有工作、未加保的民眾排富發放一萬元紓困金，吸引民眾湧進各區公所排隊申領，但中央在公...

公文未發先宣布紓困金政策 政府急表功惹民怨

農漁紓困未起跑先鳴槍，政府急著表功，卻不顧民怨！行政院長蘇貞昌4日宣布，將對農漁民排富發放紓困金1萬元，消息一出，各地區鄉鎮市公所、農會、漁會詢問電話全被打爆...

影／紓困金發放急上路民不滿!柯怨中央沒替地方多著想

因應疫情所帶來的經濟影響，行政院祭出擴大急難紓困方案，6日開始接受民眾申辦，許多民眾一早就到區公所排隊等領補助，以台北市...

政府擴大發1萬紓困 打零工薪水3萬變1萬嘆：要養家不夠

政府擴大「有工作無勞保」及「無納保農漁民」2類人紓困1萬元方案，今有工作無勞保者開放申請，新北市三重區公所9點開放申請受...

影／紓困之亂 黃敏惠：讓民眾期望很高 失望卻越大

行政院擴大急難紓困方案，今天是開放申請第一天，各地狀況多產生「紓困之亂」，嘉義市長黃敏惠說，希望未來中央在做任何政策前，...

整合五花八門紓困 高市府成立單一窗口服務市民

為讓民眾有統一窗口可詢問新冠肺炎疫情的紓困及關懷事宜，高雄市長韓國瑜今宣布成立「高雄市居家檢疫、居家隔離民眾及市民紓困關...

紓困方案鄉鎮公所人仰馬翻 潘孟安：中央要盡速擬定

行政院長蘇貞昌日前宣布擴大紓困方案，針對未加保的勞工、農漁民加發補助金、每戶可領1萬元，今起開始受理申請，但實施、審核標...

紓困金發放引發民怨 翁章梁建議通知制取代申請制

榮工、漁民、疫情擴大急難紓困措施申請，陸續上路，下周又開辦農民紓困申請，申請方法未簡政便民，引發民怨連連，基層公務員被當...

萬元紓困金之亂正上演 衛福部設系統助查詢核對

急難紓困金申請第一天，各地區公所湧進大批人潮，擁擠程度讓公所儼然成了菜市場，「萬元紓困之亂」正在各地上演，新北市長侯友宜...

熱門新聞

美國新禁令 外資點名六台廠成贏家

製鞋龍頭寶成取得工會同意 員工無薪假確定6月1日起實施

勞工10萬元紓困貸款 近12萬人申請165件今入帳

快來申請 這張圖幫你算無保急難紓困金可領多少錢

無工作證明就簽切結 侯友宜：紓困從寬認定市長負責

1萬怎麼領…陳時中也說難算 民眾罵翻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。