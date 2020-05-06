投票所找不齊...反韓北漂高雄人怒批高市府黑手操弄

中選會最近和高雄市政府隔空互相喊話，頻頻過招也激起高雄市長韓國瑜罷免案的討論度；在新北市工作的林姓高雄市民認為，他一定會排除萬難回家投票，也說如果他當天投票的投開票所和兩年前選舉時的地方不一樣，他一定會認為這是高雄市府的手伸進罷免案操弄，會更堅定他要投下支持罷免的票。

罷韓案引發討論，在台北市某銀行上班的陳先生說，中選會宣告罷韓案成立那天，他有一百多人的工作群組中，好幾位戶籍在高雄的同事都立刻說當天一定會回去投票，表達對韓國瑜的不滿，也有人說等投票日當天的高鐵票一開賣，就要馬上去搶票。

林姓高雄市民說，兩年前他本來是支持韓國瑜選市長的，但後來看到他選總統，對韓國瑜很失望，所以這次要回去投票表達心中的憤怒，而他最近看到高雄市政府拆支持罷韓的看板，還有聽說投開票所找不齊的新聞，都讓他很生氣，覺得這是韓國瑜干預罷免案的證據，讓他決定一定要回去投票，也要號召親朋好友全部都要投票，讓支持罷免票「票票入匭」。

戶籍在高雄小港、在台北市工作的謝先生說，他不支持罷免韓國瑜，他認為雖然現在還看不太到韓國瑜的市政成績，但台灣社會是民主的，每四年會選舉一次，若大家不滿韓國瑜，兩年後不要投給他就好了，用民主機制讓他自然被淘汰，實在不需要發動罷免讓他下台，這樣消耗太多社會資源跟成本了。