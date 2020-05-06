聽新聞
test
0:00 / 0:00
投票所找不齊...反韓北漂高雄人怒批高市府黑手操弄
中選會最近和高雄市政府隔空互相喊話，頻頻過招也激起高雄市長韓國瑜罷免案的討論度；在新北市工作的林姓高雄市民認為，他一定會排除萬難回家投票，也說如果他當天投票的投開票所和兩年前選舉時的地方不一樣，他一定會認為這是高雄市府的手伸進罷免案操弄，會更堅定他要投下支持罷免的票。
罷韓案引發討論，在台北市某銀行上班的陳先生說，中選會宣告罷韓案成立那天，他有一百多人的工作群組中，好幾位戶籍在高雄的同事都立刻說當天一定會回去投票，表達對韓國瑜的不滿，也有人說等投票日當天的高鐵票一開賣，就要馬上去搶票。
林姓高雄市民說，兩年前他本來是支持韓國瑜選市長的，但後來看到他選總統，對韓國瑜很失望，所以這次要回去投票表達心中的憤怒，而他最近看到高雄市政府拆支持罷韓的看板，還有聽說投開票所找不齊的新聞，都讓他很生氣，覺得這是韓國瑜干預罷免案的證據，讓他決定一定要回去投票，也要號召親朋好友全部都要投票，讓支持罷免票「票票入匭」。
戶籍在高雄小港、在台北市工作的謝先生說，他不支持罷免韓國瑜，他認為雖然現在還看不太到韓國瑜的市政成績，但台灣社會是民主的，每四年會選舉一次，若大家不滿韓國瑜，兩年後不要投給他就好了，用民主機制讓他自然被淘汰，實在不需要發動罷免讓他下台，這樣消耗太多社會資源跟成本了。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言