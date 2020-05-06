萬元紓困惹民怨 政院人士解釋為何要多元舉證

行政院長蘇貞昌周一宣布擴大紓困範圍，加碼補助無保的弱勢勞工，卻因為手續複雜，上路時間混亂惹出民怨。政院人士今解釋，有些人認為申請條件寫得模糊，其實是避免以薪資證明這種硬性條件排除許多人的意願、資格，這是兩難。

政院針對無保弱勢勞工提出加碼的1萬元紓困方案，但如何提出收入證明以及提供存款簿等等，卻讓申請民眾抱怨連連。政院人士表示，如果申請者沒有相關佐證，可陳述狀況簽切結，但的確有些民眾不知如何舉證或陳述，另外也了解前線公所執行人員有所混淆或擔心，這已請衛福部再度溝通。

至於民眾陳述部分還是希望維持多元，例如可以證明每個月有5萬塊存起來，或是拍照證明有擺攤等等，若無法那就陳述狀況簽切結，後續的查核等就是政府的任務，例如利用財稅資料，確認是否先前的利息收入或是房地產收入，重點是要了解收入水平，因為通常收入水平都是緩升或緩降，除非有特殊情形才會大起大落，整體設計是為了排富，不是為了特意製造門檻。但紓困是今年狀況，財稅資料是前年資料不夠即時，是否利用這項工具還在討論當中。

至於民眾申請後多久能拿到錢，政務委員龔明鑫昨表示應該是5到7天內，但仍與衛福部溝通看看能否縮短時間。政院人士表示，現在送案的人較多，確實需要一些作業時間，但流程等都順了之後，應該就會加快。