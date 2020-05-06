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「嘉玲」是否再現？指揮中心下午2時召開記者會

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導

我國連續23日無本土新冠肺炎確診病例，中央流行疫情指揮中心宣布推動防疫新生活，不過各界關注國內各項管制措施、酒店舞廳禁令乃至邊境管理究竟在什麼樣的條件下、可進行什麼樣程度的鬆綁，對此指揮中心目前均未明確回應。

中央流行疫情指揮中心今天將於14時召開新冠肺炎例行記者會，國人持續期待「嘉玲」（即+0人確診）出席。記者會暫訂由疫情監測組（疾管署）出席，說明疫情及防疫作為等事宜，並提供直播。

疫情 新冠肺炎 記者會

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