明幫暗助罷韓 綠委呼籲高雄市民6月6日去投票

針對高雄市長韓國瑜罷免投票案，民進黨高雄立委今聯合舉行記者會，批評高市府用各種行政手段杯葛罷免活動，呼籲市民6月6日出來投票。高雄綠委私底下則表示，未來會「明幫暗助」，一方面在議會和國會給予火力支援，另一方面也幫忙罷免投票選務順暢。幫忙找投開票所是第一步。

罷韓投票進入倒數一個月，綠營也有所動作，包括民進黨今將討論成立「罷免案關注小組」。有綠委評論「關注」兩字用的非常有技巧，以展現旁觀的立場。

有高雄綠委則表示，綠委對罷韓都有共識，即將要動起來，不過考量過分表現，可能帶來反效果，也認為主舞台還是應該給公民團體，只會兩方面下手助罷韓，一是對於高市府的阻撓，會在議會和國會中施壓，做公民團體的後盾，另外針對罷免行動，則會考量出席站台等，目前則是為投開票所找場地為第一步。

而民進黨立委劉世芳今聯合高雄綠委趙天麟、許智傑、李昆澤、邱議瑩，以及台灣基進立委陳柏惟、時代力量立委邱顯智，於立法院議場大門口前共同舉行「罷免投票案 6月6日高雄見！」記者會，痛批韓國瑜假借防疫之名，行拒借投開票所之實。

劉世芳批評，教育局行文所轄各級學校，要求學校以出借兩個投開票所為原則，同時民政局也通報各區區長，投開票所場地規劃，優先以公家機關、團體、單位為限，結果中選會日前統計，投開票所還有510所缺口，完全是杯葛行為。

趙天麟指出，有聽到部分學校表示願意出借投開票所，但遭教育局威嚇，宮廟也出現同樣的狀況，導致有很多里方圓數公里之內沒有投開票所。許智傑則指出，原來4月22日統計，已經同意的投開票所有1500多個，卻因為教育局的公文而不敢借了。

中選會目前鎖定宮廟、私人機關等，劉世芳說，很多委員現在都在幫忙喬，投開票所數字已經慢慢回升。據她了解，目前只欠200多個投開票所。

而邱顯智也批評，高雄市警察局督察組竟發出通報表示，超過3人以上站路口舉標語、發垃圾袋、掃市場等活動需事先申請，是嚴重干擾民眾行使憲法的權力。

陳柏惟批評韓國瑜干擾罷免，與中國形同同路人，並呼籲大家回高雄投票，「瑜出去、人回來，6月6日發大財！」